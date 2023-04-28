يلا شوت مباراة النصر تويتر | مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم عبر الفجر | مباراة رونالدو يلا شووت يوتيوب

يلا شوت مباراة النصر تويتر | مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم عبر الفجر | مباراة رونالدو يلا شووت يوتيوب

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت مباراة النصر تويتر  | مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم عبر الفجر | مباراة رونالدو يلا شووت يوتيوب، بث مباشر مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «مرسول بارك» معقل الفريق العالمي.

وتقدم الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «مرسول بارك» معقل الفريق العالمي.

وتنطلق مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي بث مباشر

يلتقي فريق النصر بقيادة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظيره فريق الرائد، بحثًا عن التعويض بعد الخسارة أمام الهلال في المباراة الماضية وإهدار 3 نقاط هامة.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد متصدر الترتيب، ويريد رفع رصيده 56 نقطة.

بينما يأتي فريق الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، ويرغب في أن يُصبح رصيده 29 نقطة ويقفز إلى المركز الثامن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

النصر يتواجد في المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد مُتصدر الترتيب، بينما الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

تشكيل النصر اليوم أمام الرائد

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: جيسلان كونان – ألفارو جونزاليس – علي لاجامي – سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – علي الحسن – لويس جوستافو – أيمن يحيى – عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

close
النصر النصر أمام الرائد النصر ضد الرائد النصر ضد الرائد مباشر النصر لايف النصر مباشر النصر مباشر اليوم النصر والرائد النصر والرائد بث مباشر النصر والرائد مباشر أهداف مباراة النصر والرائد الرائد بث مباشر بث مباشر النصر اليوم بث مباشر النصر والرائد بث مباشر مباراة النصر والرائد تشكيل مباراة النصر أمام الرائد ماتش النصر والرائد مباراة النصر والرائد مباراة النصر اليوم بث مباشر مباراة النصر اليوم مباشر مباراة النصر اليوم مباشرة مباراة النصر اليوم مباشرة الان مباراة النصر بث مباشر مباراة النصر ضد الرائد مباراة النصر مباشر مباراة النصر والرائد بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر مشاهدة مباراة النصر الان مشاهدة مباراة النصر اليوم مباشر مشاهدة مباراة النصر بث مباشر مشاهدة مباراة النصر مباشر الان مشاهدة مباراة النصر والرائد مواجهات النصر والرائد موعد مباراة النصر والرائد نتيجة مباراة النصر والرائد الدوري السعودي الرائد بث مباشر يلا شوت مباراة الرائد توقيت مباراة النصر والرائد ملخص مباراة النصر و الرائد مباراة النصر النصر و الرائد ملخص مباراة النصر والرائد مباراة النصر والرائد اليوم مباراة النصر و الرائد موعد مباراة النصر والرائد اليوم مباراة الرائد و النصر اهداف النصر والرائد
Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الوداد وسيمبا بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

عاجل| البنك المركزى يقرر الدفاع عن الجنيه .. والاستغناء عن دولارات السوق السوداء

بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

عاجل.. إجراء يصدم أصحاب السوق السوداء.. وأسعار الدولار اليوم الجمعة 28 أبريل (تفاصيل)

قصة عشق مسلسل طائر الرفراف الحلقة 30 مترجمة للعربية كاملة dailymotion

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ عبد الله كامل عن عمر يناهز 38 عام والحزن يخيم على محبيه

عاجل مفاجآت جديدة تزلزل السوق السوداء.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 28 أبريل 2023