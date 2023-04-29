أسعار الأسماك اليوم السبت 29-4-2023 في محافظة الدقهلية
أسعار الأسماك من أعلى الكلمات بحثا علي مختلف المواقع، لذا تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر أسعار الأسماك في محافظة الدقهلية، اليوم، حيث تشهد الأسعار ثباتا بجميع منافذ محافظة الدقهلية.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الأسماك، في مدن ومراكز محافظة الدقهلية.
وجاءت أسعار الأسماك كالتالي:
سعر كيلو سمك البلطي من 50 إلى 80 جنيها
سعر كيلو فيليه البلطى من 55 إلى 80 جنيها
سعر كيلو البياض البلدي 60 جنيها
سعر كيلو الكابوريا من 60 إلى 120 جنيها
سعر كيلو الجمبرى الصغير من 140 إلى 200 جنيها
سعر كيلو الجمبرى الوسط من 150 إلى 210 جنيها
سعر كيلو الجمبرى الجامبو يصل إلى 350 جنيها
سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 جنيها
سعر كيلو القراميط 60 جنيها
سعر كيلو البوري من 70 إلى 90 جنيها
سعر كيلو الكاليماري 60 جنيها
أسعار الأسماك المجمدة فى محافظة الدقهلية
سعر سمك التونة المجمدة 60 جنيها
سعر السفرديا المجمدة 65 جنيها
سعر الرنجة المجمدة 75 جنيها
سعر السردين المجمد 50 جنيها
سمك البلطي من 40 إلى 60 جنيها
سمك البلطي الأسواني ما بين 35 إلى 55 جنيهًا
فيليه أسماك البلطي من 40 إلى 120 جنيهات
المكرونة السويسي من 70 إلى 90 جنيها
سمك البوري ما بين 75 إلى 95 جنيهًا
الدنيس تراوح ما بين 110 إلى 180 جنيهًا
كابوريا بين 60 إلي 150 جنيها
سمك الماكريل من 70 إلى 120 جنيهًا
سمك الوقار ما بين 100 إلى 130 جنيهًا
سمك موزة ما بين 65 إلى 70 جنيهًا
السبيط والكاليماري بين 150 جنيهات و250 جنيها