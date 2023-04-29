أسعار الأسماك اليوم السبت 29-4-2023 في محافظة الدقهلية

أسعار الأسماك من أعلى الكلمات بحثا علي مختلف المواقع، لذا تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر أسعار الأسماك في محافظة الدقهلية، اليوم، حيث تشهد الأسعار ثباتا بجميع منافذ محافظة الدقهلية.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الأسماك، في مدن ومراكز محافظة الدقهلية.

وجاءت أسعار الأسماك كالتالي:

سعر كيلو سمك البلطي من 50 إلى 80 جنيها

سعر كيلو فيليه البلطى من 55 إلى 80 جنيها

سعر كيلو البياض البلدي 60 جنيها

سعر كيلو الكابوريا من 60 إلى 120 جنيها

سعر كيلو الجمبرى الصغير من 140 إلى 200 جنيها

سعر كيلو الجمبرى الوسط من 150 إلى 210 جنيها

سعر كيلو الجمبرى الجامبو يصل إلى 350 جنيها

سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 جنيها

سعر كيلو القراميط 60 جنيها

سعر كيلو البوري من 70 إلى 90 جنيها

سعر كيلو الكاليماري 60 جنيها





أسعار الأسماك المجمدة فى محافظة الدقهلية

سعر سمك التونة المجمدة 60 جنيها

سعر السفرديا المجمدة 65 جنيها

سعر الرنجة المجمدة 75 جنيها

سعر السردين المجمد 50 جنيها

سمك البلطي من 40 إلى 60 جنيها

سمك البلطي الأسواني ما بين 35 إلى 55 جنيهًا

فيليه أسماك البلطي من 40 إلى 120 جنيهات

المكرونة السويسي من 70 إلى 90 جنيها

سمك البوري ما بين 75 إلى 95 جنيهًا

الدنيس تراوح ما بين 110 إلى 180 جنيهًا

كابوريا بين 60 إلي 150 جنيها

سمك الماكريل من 70 إلى 120 جنيهًا

سمك الوقار ما بين 100 إلى 130 جنيهًا

سمك موزة ما بين 65 إلى 70 جنيهًا

السبيط والكاليماري بين 150 جنيهات و250 جنيها