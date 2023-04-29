بث مباشر | لينك مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الايطالي

بث مباشر | لينك مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الايطالي، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية والإيطالية خاصة، نحو ملعب الأوليمبيكو، مساء اليوم السبت، حيث يستقبل روما نظيره ميلان في قمة مواجهات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تكون مذاعة عبر القنوات التالية: " AD SPORTS Premium 1، Starz Play App، beIN Sports 2 FR ".

ومن المنتظر أن تكون المباراة لها تأثير كبير في صراع حصد مركز بالمربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتواجد ميلان في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة، بالتساوي مع روما الذي يحل خامسًا.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في الجولة السابعة عشرة، انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة (2-2) على ملعب استاد سان سيرو.

يفتتح ملعب الأولمبيكو أبوابه لاستقبال تفاصيل واحداث المباراة المرتقبة بين فريق إي سي ميلان وروما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2022-2023، وذلك تحت أنظار عدد كبير من الجماهير.

وتعتبر مباراة إنتر ميلان وروما واحدة من أهم مباريات الموسم الحالي بالكالتشيو، بعدما تغييرا ملامح المراكز المتقدمة عقب استعادة يوفينتوس النقاط التي قد خصمت منه في بداية الموسم والتي جعلته في المركز الثالث، ليزداد الصراع بين إنتر ميلان وروما على المركز الرابع من أجل المشاركة بدوري الأبطال.



ترتيب إنتر ميلان وروما في بطولة الدوري:



تأتي المراكز المتقدمة في بطولة الدوري الإيطالي بعد حصول اليوفي على النقاط التي قد خصمت منه كالآتي، نابولي في الصدارة، ولاستيو بالمركز الثاني، ويوفنتوس في المركز الثالث، ثم يأتي فريق ميلان في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما خاض لاعبيه 31 مباراة تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 16 مباراة بالإضافة إلى 8 تعادلات وتلقي 7 هزائم، ودون لاعبو الفريق 51 هدف واستقبلت شباكهم 37 هدف آخرين.

والأمر لا يختلف كثيرًا مع أبناء العاصمة على الجانب الآخر، بعدما جمع لاعبو روما طوال الـ31 مباراة الماضية 56 نقطة بعد تحقيق الفوز في 17 مباراة وحسم التعادل في 5 مباريات وتلقي الخساراة في 9 مباريات، وهز لاعبو الفريق شباك الخصم في 43 هدف وهو ما جعل الأفضلية لفريق ميلان صاحب المعدل التهديفي الأكبر، كما أن شباك روما استقبلت 29 هدف.



أحداث مباراة الدور الأول بين ميلان وروما:



احتضنت أرضية ستاد جوزيبي مياتسا تفاصيل المباراة التي جمعت بين ميلان وروما في الدور الأول من بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، وعرفت المباراة التي أقيمت بينهما أربعة أهداف جاءت مقسمة بين كلاهما بالتساوي، بعدما سجل بيير كالولو وتوماسو بوبيغا لفريق الميلان، وعلى الجانب الآخر جاءت ثنائية روما بأقدام روجير إيبانيز وتامي أبراهام.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا



موعد مباراة ميلان وروما:

تنطلق صافرة بداية المباراة التي ستجمع بين فريق ميلان وروما في الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الكالتشيو هذا الموسم، اليوم السبت الموافق 29-4 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والساعة السادسة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما:

تُذاع مباراة ميلان وروما اليوم عبر مجموعة قنوات AD SPORTS Premium، باعتبارها حاصلة على حق بث مباشر وحي لمباريات الدوري الإيطالي طوال السنوات الماضية في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتولي مهمة التعليق والوصف على أحداث المباراة المعلق الرياضي الشهير فهد العتيبي.