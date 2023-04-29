مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية صوب أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء الرياضي، مساء اليوم السبت 29 أبريل، لحساب فعاليات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة الرجاء الرياضي ضد الأهلي على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

صراع متجدد يجمع بين العملاقين في قمة هذا الدور من البطولة، فكلاهما يبحث عن الفوز وحسم التأهل للدور المقبل وبالأخص صاحب الأرض الذي يريد تعويض خسارته في الإياب ومصالحه جمهوره.

وكان الرجاء الرياضي قد خسر من الأهلي المصري في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على أرضية استاد القاهرة الدولي.

يظهر المارد الأحمر في الفترة الأخيرة بصورة مميزة للغاية، فهو استطاع الإطاحة بالخصم في الذهاب بهدفين ليعطي الفريق دفعة كبيرة وتحفيز لهذه الموقعة التي ستكون بالدار البيضاء اليوم وسط حشد كبير من جمهور الخصم.

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم

ويعتبر سجل النادي المصري أمام الرجاء مميز في اللقاءات التيجمعت الفريقين في المغرب في الأدوار الإقصائية، إذ لم يتذوق الأهلي طعم الخسارة خلال آخر 21 عامًا سوى مرة واحدة فقط كانت عام 2002م.

وتقابلا الأهلي المصري أمام الرجاء في نسخة 2022 بدور المجموعات ليخسر بهدفين لهدف، بينما في موسم 2005م انتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما في دور المجموعات، وتقابل العملاقين في النسخة الماضية وتعادل الأهلي في المغرب بهدف لكل منهما ليتأهل للدور المقبل.

ويسعى المارد الأحمر الذي حضر لهذه الموقعة بتركيز تام وبحذر شديد للحفاظ على سجلة المميز، حيث عمل المدير الفني للأحمر مارسيل كولر بكل قوة في التدريبات لمحاولة دخول اللقاء بمعنويات عالية لتقديم أداء مميز يحاول من خلاله خطف الفوز والعبور لنصف النهائي لمواصلة المنافسة بقوة على اللقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وفي نفس السياق، ستكون هذه الموقعة غاية في الأهمية بالنسبة للرجاء وضغط كبير بنفس الوقت على اللاعبين المطالبين بالانتصار لمصالحة جمهوره، كون الفريق يعتبر من أفضل الفرق هذا الموسم في دوري الأبطال وبالأخص في دور الإياب فهو لم يتلقى أي خسارة إلا في الدور الإقصائي بالذهاب أمام الأحمر.

واستعد الفريق المغربي لهذه الموقعة بكل قوة وحشد المدير الفني للرجاء منذب الكبير بجميع أسلحته الفتاكه لمحاولة اقتناص الفوز وقلب الطاولة على الأهلي من التأهل للدور المقبل، كون الفريق يحتاج إلى تسجيل 3 أهداف فأكثر للعبور مباشرة بشرط عدم دخول أي هدف في مرماه، أو هدفين دون رد للجوء لركلات الترجيح.