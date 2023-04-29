بث مباشر تويتر | رابط مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر تويتر | رابط مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، مباراة الأهلي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، ويريد مشجعو المارد الأحمر تردد القناة لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم والحاسمة؛ لتأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حال تعادله أو خسارته بفارق هدف وحيد، وبالطبع الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي.

وحرصًا من بوابة الفجر على تقديم آخر أخبار كرة القدم للمشجعين، نستعرض معكم عبر السطور التالية تردد القناة Arryadia TNT HD الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى موعد انطلاق المباراة، وتشكيل الفريقين المتوقع، وتاريخ مواجهات الفريقين.

موعد مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

وعن موعد مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا، يستضيف ملعب استاد المركب محمد الخامس الرياضي مباراة الرجاء ضد الأهلي اليوم السبت الموافق 29 أبريل الجاري ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وهناك ثلاث فرص تؤهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي كالتالي:

فوز الأهلي بأي نتيجة.

التعادل سواء إيجابيًا أو سلبيًا.

خسارة الأهلي بهدف وحيد فقط.

وستنطلق مباراة الأهلي اليوم أمام الرجاء البيضاوي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، الدوحة، القدس، الكويت، بيروت، سوريا، العراق، الأردن، اليمن، البحرين، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب وتونس، الجزائر، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

تردد القناة Arryadia TNT HD الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

تتيح القناة Arryadia TNT HD مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء اليوم في دوري أبطال أفريقي، لأنه يحق للتلفزيون المغربي الأرضي بث مباراة الأهلي والرجاء بشكل مجاني للجماهير، وذلك باعتبارها القناة الرسمية للدولة المغرب مستضيفة المباراة، لذا سنقدم لكم في السطور التالية كافة ترددات الرياضية المغربية Arryadia TNT HD على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد القناة Arryadia TNT HD قمر صناعي: نايل سات التردد: 11513 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 تردد القناة الرياضية المغربية TNT تردد Arryadia TNT قمر صناعي: هوت بيرد التردد: 10872 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 قمر صناعي: عرب سات التردد: 12683 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

تردد القنوات الناقلة لمباراة الرجاء ضد الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تبث فضائيات بين سبورت beIN SPORTS كافة مباريات دوري أبطال إفريقيا منذ غنطلاق دور المجموعات على قنواتها المشفرة فقط، في نطاق الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية، وسنتعرض معكم عبر السطور التالية تردد قناة بين سبورت 4 المشفرة والناقلة للمباراة على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة بين سبورت 4 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي H معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 قمر صناعي: سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق التردد: 11585 الاستقطاب: رأسي V معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

كما ينقل تطبيق وموقع بين كونكت مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي اليوم، حيث سيتيح مشاهدة المباراة عبر الإنترنت، ولكن للمشتركين في خدمات قنوات بين سبورت فقط.

تشكيل مباراة الأهلي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ونستعرض معكم في السطور التالية تشكيل مباراة الأهلي والرجاء المتوقع في لقاء اليوم بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الاهلي ضد الرجاء:

حراسة المرمى الدفاع الوسط الهجوم محمد الشناوي علي معلول محمد عبد المنعم محمود متولي محمد هاني أليو ديانج مروان عطية حمدي فتحي حسين الشحات محمد شريف بيرسي تاو

تشكيل الرجاء ضد الأهلي: