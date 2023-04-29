مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم تعليق رؤوف خليف

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم تعليق رؤوف خليف، يبحث عشاق كرة القدم عن بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم 29-4-2023.

ومن المقرر أن ينطلق بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع النهائي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

كان من المفترض أن يكون المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر إلا أن تعديل الساعة في مصر بالتوقيت الصيفي جعلها تكون في تمام العاشرة بث مباشر مباراة العودة بين الأهلي والرجاء.

وسيحتضن مركب محمد الخامس بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء في إياب دوري الأبطال اليوم لحسم المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم

يتعين على الأهلي المصري توخي الحذر عندما يخوض مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم خارج أرضه أمام الرجاء المغربي.

على الرغم من تقدمه بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب في القاهرة، يحتاج الأهلي إلى تأمين نتيجة إيجابية للوصول إلى نصف النهائي ومواصلة سعيه لتحقيق اللقب الحادي عشر الذي يحرز رقمًا قياسيًا.

هز كل من مدافع الأهلي محمد عبد المنعم ولاعب الوسط حمدي فتحي شباك في مباراة الذهاب، مما جعل الأهلي في وضع أفضل للتقدم ومواصلة المشوار.

لكن من المتوقع أن تكون مباراة الإياب في الدار البيضاء تحديًا صعبًا للأهلي، الذي وصل بصعوبة إلى ربع النهائي بعد أن نجا من ذعر في دور المجموعات واضطر إلى الانتظار حتى مباراته الأخيرة ليضمن التأهل.

العملاق المغربي كان الأفضل أداء خلال دور المجموعات، حيث جمع 16 نقطة من أصل 18 وسجل 17 هدفا، وهو أفضل هجوم في تلك المرحلة، ليتصدر بسهولة مجموعته بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء العودة.

وقال مارسيل كولر مدرب الأهلي في مؤتمر صحفي بعد التقدم 2-0 على الرجاء في القاهرة: “يجب أن نكون مستعدين لمباراة الإياب في المغرب وننسى نتيجة الذهاب”.

وأضاف المدرب السويسري: “ستكون المباراة في المغرب صعبة للغاية، لذا علينا التركيز جيدًا على المباراة لتحقيق هدفنا”.

علاوة على ذلك، قال سامي قمصان، مساعد مدرب الأهلي، إنه يعتقد أن الفريق سيتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلا إن المباراة ضد الرجاء البيضاوي المغربي يوم السبت ستكون كبيرة.

وأضاف قمصان: “نقدر قيمة الرجاء ونحترمهم ونحترم جماهيرهم لكننا قادرون على حسم مباراة الإياب لصالحنا”.

وسيغيب عن الأهلي لاعب الوسط المخضرم عمرو السولية الذي تعرض لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق في القاهرة قبل السفر للمغرب.



سيستمر غياب المدافع رامي ربيعة والظهيرين الأيمن أكرم توفيق وكريم فؤاد عن تشكيلة عمالقة القاهرة أثناء قيامهم ببرنامج التعافي، بينما أكد طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة أن باقي الفريق موجود.

وقال أبو عبلة لموقع الأهلي الرسمي: “كل اللاعبين جاهزون للمباراة حيث يخضعون لفحوصات طبية مستمرة لتجنب الإرهاق”.

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يجب على المدرب كولر توخي الحذر من خط المواجهة في الرجاء، بما في ذلك حمزة خبا، هداف الفريق في البطولة القارية، والذي سجل خمسة أهداف في سبع مباريات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

ومن المتوقع أن يضم مدرب الرجاء منذر الكبير المهاجم الموقّع حديثًا نوفل زرهوني في التشكيلة الأساسية للفريق أمام الأهلي بعد أدائه القوي خلال الـ15 دقيقة الأخيرة التي لعبها في مباراة الذهاب بالقاهرة.

الفائز في المباراة سيحجز مكانه في نصف نهائي البطولة المرموقة لمواجهة الفائز في مباراة ربع النهائي أخرى بين الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري يوم 13 مايو.

قدم الأهلي، بطل إفريقيا 10 مرات، سلسلة من العروض الرائعة مؤخرًا، حيث يعتلي صدارة جدول الدوري المصري في الوقت الذي يمتلك أيضًا أربع مباريات مؤجلة..بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء

في المقابل، يعاني الرجاء في الدوري المغربي، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بعد أن خاض 23 مباراة حتى الآن هذا الموسم بفارق 15 نقطة عن المتصدر والمتنافسين على اللقب الجيش الملكي الرباطي.

سيكون الرجاء البيضاوي في مهمة انتقامية عندما يستضيف الأهلي في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على ملعب محمد الخامس يوم السبت.

يتأخر العملاق المغربي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين بعد أن تعرض للهزيمة أمام الأهلي في مباراة الذهاب يوم 22 أبريل حيث انتهت مسيرة الرجاء التي لم يخسر فيها من تسع مباريات في دوري الأبطال.

ومع ذلك، يتمتع الرجاء بسباق 10 مباريات دون هزيمة على أرضه في الوقت التنظيمي في أرقى بطولة للأندية في إفريقيا بعد أن سجل ثماني انتصارات وتعادلين بما في ذلك واحد ضد الأهلي في النسخة الماضية.

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء اليوم

في غضون ذلك، أثبت الأهلي أنه قوي للغاية بالنسبة للرجاء على أرضه في مباراة الذهاب حيث مدد مسيرته الخالية من الهزائم في دوري الأبطال إلى ثلاث مباريات.

انتصر فريق كرة القدم المصرية على بطل الكاميرون القطن سبورت في آخر مباراة له خارج أرضه في البطولة القارية، وأنهى هذا الفوز مسيرة الأهلي في مباراتين دون فوز على الطريق.

من جانبه قال التونسي منذر الكبير بعد مباراة الذهاب: “الآن هذه المباراة كانت فقط الشوط الأول، وسنحصل على فرصتنا وسنعتمد على مؤيدينا لدفعنا إلى الأمام”.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

أضاف مدرب الرجاء: “ما زلنا على قيد الحياة وما زلنا نؤمن بالتأهل، وأنا أعرف المشجعين وقدرتهم على دفع اللاعبين لتجاوز أنفسهم، وإنهم يدركون المشكلة أيضًا، وسيتعين علينا إدارة مباراتنا وفرض إيقاعنا”.. بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء

تابع: “سنحتاج أيضًا إلى رد فعل من الفخر واحترام الذات، والرجاء هو فريق فخور، ورأسه دائمًا مرفوع، وفي هذه الحالة الذهنية، سيتعين علينا قيادة مباراة الإياب، للنجاح في رد الفعل لهذه الهزيمة”.



في المقابل قال مارسيل كولر: “كانت المباراة صعبة، وبدأ الرجاء المباراة بشكل أفضل وكافحنا لدخول المباراة، وتحسن الفريق تدريجيًا حتى تمكنا من السيطرة الكاملة على المباراة، وخلق الفرص، ثم سجلنا وخرجنا من الشوط الأول متقدمين بهدف واحد، وفي الشوط الثاني، كنا أفضل وأهدرنا المزيد من الفرص، كان بإمكاننا الحصول على العديد من الأهداف”.

وأضاف: “بشكل عام، أنا سعيد لأنني سجلت هدفين وحافظت على شباك نظيفة، ونعرف صعوبة مباراة الإياب، والمهمة لم تنته بعد ونواجه تحديًا كبيرًا”.

وواصل مدرب الأهلي: “نتيجة اليوم تمنحنا ميزة، لكن الأمور ستكون صعبة في المغرب ويجب ألا نتعامل مع المهمة بسهولة، وبالنسبة لي، سألعب كما لو كنا متعادلين سلبيًا”.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

ويأمل الكثير من عشاق كرة القدم المصرية في مشاهدة المباراة التي ستجمع بين عملاق مصر والمغرب في دوري الأبطال.

ومن المعروف أن المباراة ستنقل على قنوات بي إن سبورت القطرية الفضائية المشفرة خاصة وأنها الحاصلة على الحقوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بداية دور المجموعات والأدوار الإقصائية للبطولة.

في الوقت نفسه أعلنت بعض القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات نقلها للمباراة التي ستجمع بين الأهلي والرجاء في البطولة وفقًا للعديد من التقارير.

وحصر موقع الدوري المصري وفقًا للتقارير أسماء هذه القنوات وترددها وكيفية استقبالها على أجهزة الريسيفر والتي جاءت على النحو التالي:

القناة المغربية الرياضية والتي تبق عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11157 راسي بمعامل تصحيح الخطأ: 2/3.

أما القناة الثانية التي ستنقل المباراة فهي قناة ETV الإثيوبية والتي تبث أيضًا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11513 رأسي بمعامل التصحيح: 3/4.

وأخيرًا قناة أرينا سبورت “ARENA SPORT” التي تبث عبر القمر الصناعي استرا سات على تردد 11798 أفقي بمعدل ترميز 30000.. بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء