يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم 2023/4/29 في دوري ابطال افريقيا بدون تقطيع

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم 2023/4/29 في دوري ابطال افريقيا دون تقطيع، ينتظر جماهير النادي الاهلي اليوم مباراة هامة ومثيرة أمام نادي الرجاء البيضاوي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 ويمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء اليوم السبت الموافق 29 أبريل الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقد حقق النادي الأهلي الفوز في مباراة الذهاب السبت الماضي في القاهرة بنتيجة هدفين دون مقابل أحرزهما كل من محمد عبد المنعم وحمدى فتحى وتقام المباراة على ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس”.

مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء اليوم

يبحث جميع جماهير النادي الأهلي في كل مكان عن كيفية مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 وتنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة بينما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب والجزائر ويدخل النادي الاهلي المباراة بمعنويات مرتفعة وثقة وطموح عالي بعد فوزه في مباراة الذهاب السبت الماضي بالقاهرة ويأمل لاعبو النادي الأهلي في الفوز بالمباراة والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك وسط الترقب الجماهيري الكبير الذي يسبق المباراة.

تشكيل الاهلي أمام الرجاء اليوم

بمشاركة كهربا أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي عن تشكيل اللاعبين اليوم السبت في مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يشارك كل من:

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفـاع: علي معلول/ محمد عبدالمنعم / محمود متولي/محمد هاني.

خط الوسـط: ديانج / السولية /مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات/ بيرسي تاو / كهربا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والرجاء اليوم

يمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء اليوم عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية والتي تبث المباراة عبر قناة beIN Sport 4 HD والتي حصلت على حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا في جميع دول الوطن العربي والشرق الأوسط ويعلق على أحداث وكواليس مباراة الاهلي والرجاء اليوم المعلق “رؤوف خليف” حسب ما أعلنته قنوات بي إن سبورت مع وجود استوديو تحليلي يضم نجم النادي الاهلي وائل جمعة للتعليق على أحداث المباراة كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر القناة المغربية الرياضية أيضًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

يبحث الكثيرون من عشاق النادي الأهلي، عن رابط لـ مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي، حيث يستضيف فريق الرجاء المغربي نظيره النادي الأهلي، اليوم السبت في تمام العاشرة مساءً على استاد محمد الخامس، في إطار مباراة الإياب من دور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى لاعبو النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، لتأمين الفوز الذي حققوه في مباراة الذهاب على الرجاء المغربي في استاد القاهرة الدولي، بثنائية نظيفة، سجلها كلًا من: محمد عبدالمنعم، وحمدي فتحي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

وتتولّى شبكة قنوات بي إن سبورتس مسئولية بث مباراة الأهلي والرجاء المغربي، في تمام العاشرة مساءً، عبر قناة Bein Sports 4 HD، بتعليق التونسي رؤوف خليف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

تردد قناة الرياضية المغربية TNT الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

وأعلنت قناة الرياضية المغربية TNT عن نقلها لمباراة الأهلي والرجاء المغربي، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يبحث الكثيرون عن تردد هذه القناة.

تردد قناة الرياضية المغربية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11514.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.