مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت الآن دوري أبطال افريقيا

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مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر الآن لحظة بلحظة في ربع نهائي دوري أبطال افريقيا

تشكيل الأهلي الرسمي اليوم لمواجهة نادي الرجاء المغربي

جاء تشكيل الأهلي الرسمي الذي أعلنه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المباراة التي تجري على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- ياسر ابراهيم- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- مروان عطية- حسين الشحات- بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل الرجاء البيضاوي المغربي الرسمي اليوم لمواجهة النادي الأهلي المصري

جاء تشكيل الرجاء الرسمي الذي أعلنه منذر الكبير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي، لمواجهة الأهلي في المباراة التي يستضيفها الرجاء اليوم كما يلي:

حارس المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: إسماعيل مقدم- مروان الهدهودي- جمال حركاس- محمود بنتايك

خط الوسط: روجي أهولو- محمد المكعازي- محمد زريدة

خط الهجوم: يسري بوزوق- نوفل الزرهوني- حمزة خابا.

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

بدأ النادي الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32، وكانت نتيجة الأهلي ضد الإتحاد المنستيري التونسي هي الفوز في مباراتي الذهاب والعودة (1-0) و(3-0).

وجاءت مجموعة الأهلي في دور المجموعات للتكون من صن داونز والهلال والقطن، وجاء الأهلي في المركز الثاني من مجموعته برصيد 10 نقاط.

وفاز النادي الأهلي في 3 مباريات من دور المجموعات وتعادل في واحدة وخسر في مواجهتين، وسجل الأهلي 14 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

نجح النادي الأهلي في في تحقيق الفوز على الرجاء المغربي في في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، أحرزهما محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي على ملعب استاد القاهرة الدولي.



جدول مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم والقنوات الناقلة

يأتي جدول مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم كما يلي:

موعد مباراة صن داونز ضد شباب رياضي بلوزداد- الساعة 7 مساءا بتوقيت مصر ويتم إذاعة المباراة عبر قناة بين سبورت 4 beIN Sports HD 4، وانتهت بفوز نادي صن داونز وتأهله لدور نصف النهائي مع نادي الوداد.

موعد مباراة الترجي ضد شبيبة القبائل- الساعة 10 مساءا ويمكن مشاهدة المباراة عبر قناة بين سبورت 6 beIN Sports HD 6.

موعد مباراة الرجاء ضد النادي الأهلي- الساعة 10 مساء – ويتم إذاعتها عبر قناة بين سبورت 4 beIN Sports HD 4.

نتائج مباريات دوري أبطال إفريقيا دور ربع النهائي

جاءت نتائج مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 حتى الآن كما يلي:

تأهل حتى موعد كتابة تلك السطور نادي الوداد كما تأهل اليوم نادي صن داونز.

وفاز صن داونز على شباب بلوزداد في المباراتين في دور ربع النهائي، (4-1) في مباراة الذهاب، و(2-1) في مباراة الإياب.

وتأهل نادي الوداد المغربي لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه أمس بضربات الترجيح، بعد أن فاز نادي سيمبا في مباراة الذهاب (1-0) وفوز الوداد في مباراة العودة (1-0) واحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح وأحرز الوزداد 4 أهداف مقابل 3 لنادي سيمبا.

ويتقابل نادي الوداد مع صن داونز في نصف النهائي يوم الجمعة 12 مايو المقبل.

ويتم لعب في العاشرة مساء اليوم مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي،وفاز النادي الأهلي ضد الرجاء في مباراة الإياب بعد فوز الأهلي (2-0) في مباراة الذهاب.

ويلعب في العاشرة مساء اليوم نادي الترجي ضد شبيبة القبائل في مباراة الإياب بعد فوز الترجي (1-0) في مباراة الذهاب.

ويتقابل الفائز من مباراة الأهلي ضد الرجاء، مع الفائز من مباراة الترجي ضد شبيبة القبائل في نصف النهائي يوم الجمعة 12 مايو المقبل.

ماذا يحتاج الأهلي أو الرجاء لحسم بطاقة التأهل لدور نصف نهائي إفريقيا

يحتاج النادي الأهلي إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال الفوز أو التعادله أو خسارة بفارق هدف وحيد فقط أمام الرجاء، باعتبار أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

ويحتاج نادي الرجاء للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل أمام الأهلي في مباراة العودة، ليصعد إلى دور نصف النهائي، وليقابل الفائز من لقاء الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

معلق مباراة الأهلي والرجاء اليوم في إياب دوري الأبطال

اختارت شبكة قنوات بين سبورت معلق مباراة الأهلي والرجاء اليوم في مباراة الإياب من دوري أبطال إفريقيا، وهو المعلق الرياضي التونسي الشهير رؤوف خليف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء مجانا بث مباشر مجانًا اليوم

وتنقل قناة الرياضية المغربية TNT المفتوحة المباراة عبر البث الأرضي للقناة داخل المغرب، وهي من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر مجانًا داخل المغرب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم

نستعرض فيما يلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وتعتبر أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم هما قنوات بين سبورت وأيضًا الرياضية المغربية TNT.

وتملك شبكة قنوات بين سبورت الرياضية beIn Sports حق نقل مباريات دوري أبطال افريقيا حصريًا، وتعتبر أهم القنوات الناقلة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي بث مباشر اليوم.

وقررت إدارة شبكة بين سبورت إذاعة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر عبر قناة بين سبورت 4- beIn Sports 4 HD، وتعتبر القناة الأهم اليوم من بين القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم بث مباشر.

تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة بث مباشر لمباراة الأهلي والرجاء المغربي على النايل سات

يأتي تردد قناة بين سبورت 4- beIn Sports 4 HD المشفرة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء بث مباشر في إطار مباراة الإياب في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 على النايل سات كما يلي:

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي H.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

تردد بي إن سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي على القمر الصناعي سهيل سات

يأتي تردد قناة بي إن سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي على قمر سهيل سات كما يلي:

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD المفتوحة وهي القناة الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا، عبر القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

التردد: 11513

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: 11513

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء بث مباشر على الانترنت

تستطيع مشاهد مباراة الأهلي ضد الرجاء بث مباشر اليوم على شبكة الانترنت، عبر خدمة beIN Connect، أو عبر الاشتراك في تطبيق تود.

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي

التقى الأهلي والرجاء المغربي في 10مباريات خلال 6 مواجهات إفريقية، منها 5 في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والسادسة في كأس السوبر الإفريقية.

وفاز الأهلي في 3 مباريات، بينما فاز الرجاء في مباراتين، وتعادل الفريقان في 5 مباريات، وسجل لاعبو الأهلي 13 عشر هدفًا في مرمى الرجاء بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا.

بدأت مواجهات الأهلي والرجاء في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1999، في دور المجموعات وفاز الرجاء بهدف للا شيء في مباراة الذهاب بالقاهرة، وفي العودة بالدار البيضاء تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، سجل هدف الأهلي محمد فاروق، واحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة، وصعد الرجاء للمباراة النهائية وفاز بالبطولة على حساب الترجي التونسي.

وتواجه الأهلي مع الرجاء عام 2002 في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وفاز الرجاء (2-1) بالمغرب، أحرز هدف الأهلي أحمد بلال، وتعادل الفريقان بالقاهرة (3-3)، وسجل أهداف الأهلي إبراهيم سعيد وخالد بيبو وأحمد بلال، وتصدر الرجاء المجموعة وصعد للدور نصف النهائي، وخرج الأهلي من دور المجموعات.

وواجه الأهلي الرجاء عام 2005 في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه محمد شوقي، وتعادل الفريقان في الدار البيضاء بهدف لكل فريق، وأحرز هدف الأهلي عماد متعب، وصعد الفريقان معًا للدور نصف النهائي، وأكمل الأهلي طريقه وفاز بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

وواجه الأهلي الرجاء في كأس السوبر الإفريقية والتي أقيمت بالدوحة في ديسمبر 2021، وتعادل الفريقان 1-1 وسجل هدف الأهلي طاهر محمد طاهر، وفاز الأهلي 6-5 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز بكأس البطولة.

وواجه الأهلي الرجاء في موسم 2021-2022 في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2-1، أحرز عمرو السولية وحسين الشحات هدفي الأهلي، وفي الدار البيضاء تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، وسجل هدف الأهلي محمد عبدالمنعم، وأكمل الأهلي طريقه ووصل للدور النهائي للبطولة، وخسرها اللقب أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وواجه الأهلي الرجاء السبت الماضي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022-2023، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدفين مقابل لا شيء سجلهما محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.

حكم مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا اليوم

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكم مباراة الأهلي والرجاء وهو الحكم الليبي معتز إبراهيم، والتي تقام على ملعب محمد الخامس ضمن مباريات الإياب في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.

ويضم طاقم التحكيم في مباراة الأهلي والرجاء مساعدا الحكم: الليبي عطية عيسى، والتونسي خليل حساني، والحكم الرابع هو الليبي أحمد عبدالرازق.

ويتواجد في غرفة الفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء بتوقيت مصر في دوري الأبطال

يأتي موعد مباراة الأهلي والرجاء اليوم وفق جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر.

ويأتي موعد مباراة الرجاء ضد الأهلي في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت المغرب في دوري أبطال إفريقيا 2023.

ويوافق موعد الأهلي اليوم في تمام الساعة 12 في الإمارات.

ويأتي ماتش الأهلي والرجاء اليوم الساعة 10 مساءا بتوقيت الأردن.

ويأتي موعد مباراة الأهلي والرجاء الساعة 10 بتوقيت السودان.

ويوافق موعد الأهلي اليوم الساعة 11 في السعودية.من يواجه الفائز في مباراة الأهلي والرجاء في نصف النهائي

يلتقي الفائز من مباراة الاهلي والرجاء اليوم، نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مع الفائز من مباراة الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى والتى تقام اليوم أيضًا.

وفى حال فاز الأهلي في مباراة اليوم تُقام مباراة الذهاب في نصف النهائى خارج مصر على أن تقام مباراة العودة في القاهرة.

وتأهل رسميًا نادي الوداد مع نادي صن داونز لدور نصف النهائي ويتقابلا يوم الجمعة 12 مايو المقبل.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

خاض المارد الأحمر 8 مباريات ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، منها مباراتين في دور الـ 32، و6 مباريات في دور المجموعات.

وجاءت نتائج الأهلي في دوري الابطال 2023 هلي الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة واحدة فقط وخسارة مباراتين، وأحرز لاعبي الأهلي 18 هدفًا بينما تلقت شباكه 8 أهداف.

كان الأهلي قريبًا من مغادرة البطولة في دور المجموعات ولكنه عاد مرة أخرى بعد الفوز في آخر مباراتين على نادي القطن في الكاميرون، ونادي الهلال السوداني في القاهرة، وليحصل على المركز في المجموعة بعد نادي ماميلودي صن داونز، وليصعدا معًا إلى دور الثمانية.

مشوار الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

يعتبر الفارس الأحمر هو البطل التاريخي لبطولة كأس إفريقيا، وشارك 9 مرات سابقة في البطولة وتمكن من الحصول على الكأس 7 مرات.

وشارك نادي الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة 3 مرات، وتمكن من الفوز مرتين بالكأس.

ويخوض النادي الأهلي مباراة اليوم بعد الحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وفاز نظيرة الرجاء المغربي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي يسعي للفوز بالفوز بالرقم للمرة الـ11 والرجاء الرابعة

يسعي النادي الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه.

وسبق تتويج الأهلي 10 مرات في دوري أبطال إفريقيا، في نُسخ أعوام 1982، و1987، و2001، و2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، و2021.

ويسعي الرجاء للفوز باللقب للمرة الرابعة.

وسبق تتويج نادي الرجاء في نسخ أعوام1989، و1997، و1999.

ماذا يحتاج الأهلي أو الرجاء لحسم بطاقة التأهل لدور نصف نهائي إفريقيا

يحتاج النادي الأهلي إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال الفوز أو التعادله أو خسارة بفارق هدف وحيد فقط أمام الرجاء، باعتبار أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

ويحتاج نادي الرجاء للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل أمام الأهلي في مباراة العودة، ليصعد إلى دور نصف النهائي، وليقابل الفائز من لقاء الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

مشوار الرجاء في دوري أبطال إفريقيا 202

فاز الرجاء على فريق جمعية نيجيلك بطل النيجر ذهابا وإيابا بدور الـ 32 بنتيجة 3-0.

وفاز الرجاء المغربي في دور المجموعات فاز على حوريا كونكاري الغينى وسيمبا التنزانى ذهابا وإيابًا وفايبرز الأوغندي بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب، وتعادل معه بهدف في مباراة الإياب.

الأندية المشاركة في دور الثمانية

وصعد إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا أندية صن داونز الجنوب أفريقي والرجاء والوداد من المغرب، والترجي التونسي، والنادي الأهلي المصري، وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد من الجزائر وسيمبا التنزاني.



الأهلي ضد الرجاء في إياب ربع نهائي إفريقيا.. موعد المباراة بتوقيت القاهرة والمغرب - صورة أرشيفية

كولر: جاهزون لمواجهة الرجاء

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه جاهز لمواجهة الرجاء المغربي في مباراة إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى وجود حالة تركيز شديدة بين الجميع للفوز والتأهل للدور النصف النهائي.

وعبر كولر عن سعادته بالأجواء والاستقبال المميز في المغرب، وإقامة المباراة وسط حضور جماهيري كبير من جماهير المغرب.

وأكد مدرب الأهلي أن فريق الرجاء منافس قوي ويملك جمهورا كبيرا، وأن الأهلي أمامه شوط قوي في المغرب، ولاعبوه يملكون خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات.

وقال كولر: الأهلي لا يشعر بأي قلق على الإطلاق، والجميع ينظرون للأمام، ويتوقفون عند نتيجة مباراة، وأداء الفريق يتطور باستمرار.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة لا يمثل أي قلق للجهاز الفني، في ظل امتلاك قائمة من اللاعبين المميزين، وتقارب مستويات الجميع بما يسهل تعويض الغيابات التي تطول الفريق.

وخاض مارسيل كولر مع الأهلي 38 مباراة في جميع البطولات، حقق الفوز في 28 وتعادل 6 مرات وخسر في 4 مباريات.



مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، استاد القاهرة، 22 أبريل 2023. - صورة أرشيفية

منذر الكبير: قادرون على تسجيل هدفين أو أكثر

قال منذر الكبير: مدرب نادي الرجاء المغربي عن مباراة الأهلي: ن قادرون على التسجيل هدفين وأكثر، والأهلي في شهر مارس الماضي، خسر من المصري بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، واستقبل خارج ميدانه 5 أهداف، ونحن سجلنا 10 أهداف في 3 مباريات على أرضنا في دوري الأبطال.

وتبين أن معلومة خسارة الأهلي بثلاثة أهداف أمام المصري غير دقيقة، لأن مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، في كأس الرابطة، لم يلعبها الأحمر وانما انسحب من البطولة وبالتالي تم احتساب المباراة 3 أهداف لصالح الفريق البورسعيدي نتيجة الانسحاب وفق القواعد

وقال منذر الكبير، إنه لا بديل عن الفوز أمام الأهلي وأن اللقاء سيكون مختلفًا تمامًا عن ما حدث في ملعب استاد القاهرة، وسنواجه الأهلي غدًا بهدف الفوز ولا بديل عن ذلك، من أجل التأهل لدور نصف النهائي.

وأكد مدرب الرجاء أن فريقه سيدخل منذ بداية المباراة ضاغطا على الأهلي لتحقيق هدف التقدم، وأن اللاعبون متحمسون جدا ويرغبون في تحقيق ريمونتادا أمام الأهلي، وخلفهم جمهورا رائعًا.

ويري منذر الكبير والذي يعتمد على المهاجم حمزة خابا في تحقيق الفعالية الهجومية وتحقيق ريمونتادا بعد خسارته في مباراة الذهاب أمام الأهلي بثنائية نظيفة.

وقالت تقارير صحفية مغربية إن منذر الكبير أبعد ثلاثة لاعبين عن عن التدريبين الماضيين وهم: محمد الناهيري وعبدالرؤوف بن غيث ثم الحسين الرحيمي.