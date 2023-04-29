كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت الآن اليوم في دوري أبطال إفريقيا

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت الآن اليوم في دوري أبطال إفريقيا، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الرجاء الرياضي المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 29 إبريل 2023.

شاهد بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي من هنا:

بداية المباراة

د2: إصابة مبكرة للاعب الرجاء محمد زريدة بعد اصطدام كرة ياسر إبراهيم في وجهه.

د5: ركلة حرة خطيرة من حدود منطقة جزاء الأهلي بعد عرقلة بيرسي تاو للاعب الرجاء.

د6: الركلة الحرة تصطدم في الحائط البشري وتخرج.. ولاعبو الرجاء يطالبون بركلة جزاء والحكم يشير باستئناف اللعب.

د20: تمركز دفاعي جيد من لاعبي الأهلي أمام هجوم الرجاء مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي لم تسفر عن أي خطورة حتى الآن.

د28: بوزاك يتوغل من الجهة اليمنى ويطلق صاروخية يخرجها الشناوي إلى ركنية ببراعة.

تشكيل الأهلي ضد الرجاء المغربي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

تشكيل الرجاء البيضاوي المغربي الرسمي اليوم لمواجهة النادي الأهلي المصري

جاء تشكيل الرجاء الرسمي الذى أعلنه منذر الكبير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي، لمواجهة الأهلي فى المباراة التى يستضيفها الرجاء اليوم كما يلي:

حارس المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: إسماعيل مقدم - مروان الهدهودي - جمال حركاس - محمود بنتايك

خط الوسط: روجي أهولو - محمد المكعازي - محمد زريدة

خط الهجوم: يسري بوزوق - نوفل الزرهوني - حمزة خابا.

ويترقب عشاق القلعة الحمراء مساء اليوم السبت 29 إبريل 2023 موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا وكذلك القنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الأهلي في هذه المباراة المصيرية والحاسمة في مسيرة القلعة الحمراء.

وتأتي مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2022/2023.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الرجاء بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي في استاد القاهرة.

وتقام مباراة مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا على أرض ملعب استاد مركب الخامس في الدار البيضاء.

وأنهى الأهلي دور المجموعات في المركز الثاني لمجموعته خلف صن داونز وأوقعته قرعة دور الثمانية مع فريق الرجاء الرياضي المغربي.

ويملك الأهلي أكثر من سيناريو اليوم يمنحه بطاقة الصعود لدور الثمانية منها الفوز أو التعادل السلبي أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف أو بفارق هدفين بشرط تسجيل الأهلي كأن يخسر الأهلي مثلًا بنتيجة 3-1 أو 4-2.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي اليوم السبت 29 أبريل عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة 9:00 مساء بتوقيت المغرب، وهو الموافق 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والبحرين وقطر، والساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

تقوم قناة بي إن سبورتس بنقل مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي اليوم السبت 29 أبريل 2023 الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة حيث تمتلك القناة القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4

تردد قناة بي إن سبورتس 4 اتش دي الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي

1. التردد (ميجا هرتز) 12604

2. معدّل استقطاب الموجة أفقي

3. معدّل الترميز 2750

4. معدّل تصحيح الخطأ 2/

5. إشارة ارسال البث DVB-S2

كما تقوم قناة: الرياضية المغربية Arryadia TNT HD

بنقل مباراة الأهلي والرجاء الرياضي المغربي اليوم.

- تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي

1. التردد (ميجا هرتز) 11617

2. معدّل استقطاب الموجة أفقي

3. معدّل الترميز 2750

4. معدّل تصحيح الخطأ 2/

5. إشارة ارسال البث DVB-S2 8PSK 3/4

معلق مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

يقوم المعلق الشهير رؤوف خليف بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس.