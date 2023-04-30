ضمن رؤية 2030.. 13 ميناء و73 ألف كم تربط المملكة بالعالم

ساهم موقع المملكة العربية السعودية الاستراتيجى، فى أن تصبح ضمن مقدمة دول العالم فى قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إذ تمتلك طرقًا يبلغ مجموع أطوالها 73.5 ألف كيلو مترًا تتبع لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وجسورًا بلغ عددها 3 آلاف و690، وأنفاقًا بعدد 76 نفقًا، فيما تخطى مجموع الرحلات الجوية 700 ألف رحلة جوية للعام 2022.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إلى أنه تم وضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة فى الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي؛ باستثمارات تبلغ 1، 3 مليار ريال على مساحة 225 ألف متر مربع، وذلك فى إطار تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص، وزيادة عدد المناطق اللوجستية التى تشمل إعادة التصدير لتصل إلى 30 منطقة بحلول عام 2030، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستى عالمى ومحور التقاء ثلاث قارات

وأكدت الوكالة، أن موقع المملكة العربية السعودية الاستراتيجى يشكل أهمية بالغة فى ربط دول العالم كونها تربط القارات الثلاث (آسيا، وإفريقيا، وأوروبا) ببعضها، مما جعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا، مشيرا إلى أن كون قطاع النقل والخدمات اللوجستية فى المملكة الشريان الرئيس والمحرّك الأساسى للتنمية، كان لا بد من توفير العديد من الخطط الفعّالة فى دعم هذا القطاع بهدف تقليص المسافات وربط المناطق ببعضها البعض، إلى جانب تيسير إجراءات قدوم وتنقّل الزوّار والسيّاح وقاصدى الحرمين الشريفين.

وأوضحت أن فى قطاع النقل البرى فى عام 2022، وُضع الإطار التنظيمى للّوائح والسياسات الخاصة بالمركبات الكهربائية، والمركبات ذاتية القيادة، وإطلاق خمس مشاريع للنقل العام بالحافلات داخل المدن، إضافة إلى إطلاق مشروع لتطوير خدمات نقل الركاب بالحافلات لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة، وارتفاع معدل الامتثال العام للمنشآت المرخصة بجميع أنشطة النقل 91%، وتوفير حافلات النقل الترددى لنقل المشجعين الراغبين بحضور مباريات بطولة كأس العالم 2022 فى دولة قطر، حيث نُقل 400 ألف مشجع، كما تجاوزت عدد الرحلات الداخلية 131 ألف رحلة.

ولفتت أن المملكة تمتلك فى قطاع النقل البحرى 13 ميناءً على البحر الأحمر والخليج العربى، ونتيجة دعم القيادة لها حصلت المملكة على شهادة الجودة البحرية للقرن الحادى والعشرين من قبل خفر السواحل الأمريكى.

كما وُقعت ست اتفاقيات مع هيئات التصنيف البحرية، وتوقيع اتفاقيات استثنائية مع شركات محلية وإقليمية وعالمية لإنشاء ست مناطق لوجستية متكاملة، وإضافة 17 خدمة ملاحية جديدة تربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب وتعزز الحركة التجارية، إضافةً إلى توسعة بوابة 9 لميناء جدة الإسلامى بعد تطويرها وتأهيل الطريق الغربي.