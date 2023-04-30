الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، علن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير، على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج".

تشكيل ليفربول أمام توتنهام

وشهد تشكيل ليفربول تواجد الدولي المصري محمد صلاح أساسيا، وأتى التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد.

وسط الملعب: فابينيو، هارفي إليوت، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

أرقام مثيرة لقاء ليفربول وتوتنهام

خسر ليفربول مرة واحدة في آخر 20 مباراة خاضها في البريميرليج أمام توتنهام، ولم يخسر في آخر 10 مباريات منذ الهزيمة (4-1) على ملعب ويمبلي في أكتوبر 2017.

حقق توتنهام انتصارين فقط في آخر 35 زيارة لملعب أنفيلد في الدوري، آخرها في مايو من عام 2011.

حقق ليفربول 3 انتصارات متتالية في الدوري، لكنه فشل في الخروج بشباك نظيفة في أي منها.

واستقبلت شباك ليفربول 4 أهداف في آخر مباراتين خاضهما على ملعبه في الدوري، وهو نفس عدد الأهداف التي استقبلها في المباريات التسع التي سبقتها على ملعب أنفيلد.

ويخشى ليفربول أن تستقبل شباكه هدفين أو أكثر في 3 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في الدوري، للمرة الأولى منذ سبتمبر 2012.

سجل محمد صلاح 7 أهداف في البريميرليج أمام توتنهام منذ الانضمام لليفربول في 2017، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في تلك الفترة، وسجل هدفي الريدز في لقاء الدور الأول الذي حسمه ليفربول (2-1).

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ترتيب ليفربول وتوتنهام

يحتل فريق ليفربول حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 53 نقطة، ويبدو أن الفارق بينه وبين أول مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا يبلغ 7 نقاط.

بالنسبة لفريق توتنهام، فإنه يأتي في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، ويواجه خطر انتهاء أحلامه في التأهل إلى دوري الأبطال في حال تعرض لهزيمة جديدة، مما سيجعله يتأهل للمسابقة الأوروبية على أفضل الأحوال.

ليفربول يتخطى وست هام

وفاز فريق ليفربول على مضيفه وست هام 2-1، في المباراة التي جرت، الأربعاء الماضي، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، على ستاد ويمبلي بلندن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

سجل هدفي ليفربول، كودي جاكبو في الدقيقة 18 وجويل ماتيب في الدقيقة 67، بينما سجل لوكاس باكيتا هدف وست هام في الدقيقة 12.

وبهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد وست هام عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.