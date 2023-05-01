أورسويو يعطي فرصة أخيرة لنجم الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن هناك جلسة عقدها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الثلاثي سيف الدين الجزيري وسامسون إكينيولا وناصر منسي قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري.

وقال فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" المدير الفني أوضح للثلاثي أن الجميع سيحصل على فرصة للمشاركة في المباريات بشرط الاجتهاد في التدريبات والظهور بمستوى مميز".

وأشار إلى أن المدرب أخطر سامسون بالحصول على فرصة مع الزمالك مثلما حدث مع ناصر منسي وسيف الدين الجزيري من أجل تحديد مصيره مع الأبيض سواء بالاستمرار أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضح أن المدير الفني ينوي الدفع بسامسون تدريجيا خلال الفترة القادمة وتحديدا عقب مواجهة الأهلي في بطولة السوبر المحلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في كأس السوبر

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بالغريم التقليدي النادي الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل الموافق 5 من شهر مايو، ويستضيف اللقاء ستاد محمد بن زايد آل نهيان بالإمارات.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.