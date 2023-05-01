هل يتم حرمان الترجي من جماهيره أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

سيكون عشاق كرة القدم العربية والأفريقية على موعد مرتقب، عندما يلتقي فريقي الأهلي والترجي الرياضي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وأكد الإعلامي محمد فاروق أن فريق الترجي مهدد بتوقيع عقوبات قوية من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بسبب أحداث الشغب التي وقعت في مباراة شبيبة القبائل.



وقال فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الأحداث التي وقعت في مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائرى تهدد الفريق التونسي بالحرمان من جماهيره في مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ".



وأضاف:"الكاف يدرس أحداث الشغب التي وقعت في المباراة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد نادي الترجي التونسي ".