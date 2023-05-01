انخفاض مؤشر الأسهم السعودية بنهاية تعاملات اليوم

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، تعاملاته اليوم الإثنين، بانخفاض 22.16 نقطة ليقفل عند مستوى 11285.61 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 5.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 202 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية.

وجاءت أسهم شركات: ثمار، وبن داود، وشاكر، والصناعات الكهربائية، والنايفات الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والاتحاد، ونقي، وجاكو، وأنابيب الأكثر انخفاضًا، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.45% و3.04%.

وكانت أسهم شركات: أمريكانا، والكثيري، والإنماء، وتكوين، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وثمار، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 169.11 نقطة ليقفل عند مستوى 21162.80 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 15.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألف سهم