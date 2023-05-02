مدرب الزمالك السابق: عن عدم تنفيذ عقوبة كهربا استفزاز.. وما يحدث مجاملة للأهلي

علق أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق على عدم تنفيذ عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وانسحاب الزمالك من مباراة السوبر المصري.

قال عبد المقصود في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحد المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحدث معي وأبلغني بأن ما يحدث للمنافس لدينا من مجاملات، كان يحدث مع الهلال السعودي"

أضاف: "ولكن في الوقت الحالي الأمور تغيرت في السعودية، الكل ينافس ويحصد الدوري".



واختتم: "احنا بعاد أوي في مصر عن القرارات العادلة، غياب العدل سبب الاحتقان، كفاية اللي بيحصل ده استفزاز ومجاملة للأهلي".

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الأهلي مساء الجمعة القادم ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري بالامارات.