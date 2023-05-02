مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

تترقب عشاق كرة القدم الإسبانية مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وريال سوسيداد مساء اليوم الثلاثاء 2 مايو، على أرضية ملعب انويتا، لحساب فعاليات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي وستنقل مواجهة ريال سوسيداد ضد ريال مدريد على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز على ألميريا برباعية لهدفين في الجولة السابقة، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة على جدول الترتيب وبفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة.

ويدخل الملكي اللقاء بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، فكتيبة المدير الفني كارلو أنشيلوتي ترغب في تحقيق الفوز من أجل مواصلة التعمق في المربع لبذهبي والبقاء في الوصافة وتوسيع الفارق مع الثالث أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة.

وفي المقابل، يقدم ريال سوسيداد أداء جيد يليق به في الفترة الأخيرة، استطاع من خلاله تحقيق الفوز على أوساسونا بهدفين دون رد في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 58 نطقة في المركز الرابع على جدول الترتيب وبفارق 5 نقاط عن الخامس فياريال.

ويبحث ريال سوسيداد اليوم عن الفوز بأي طريقة على الخصم واستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف العلامة الكاملة، وذلك من أجل الحفاظ على مركزه بمربع الكبار وعدم التخلي عنه لأحد وعليه التركيز العالي لنيل مراده.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الاسباني في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، المباراة في تمام الساعة 12 مساء بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، بينما المباراة في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد | اضغط هنــــا

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الاسباني اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 علي ملعب انويتا.

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الاسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الاسباني المعلق عصام الشوالي.