مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

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كورة أون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، تقدم بوابة أخبار اليوم خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، حيث يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره فريق ريال سوسيداد اليوم الثلاثاء الساعة 11 مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ 33 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، في حين يتواجد ريال سوسيداد في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

وبعد فوز ريال مدريد على ألميريا بنتيجة 4-2 بفضل ثلاثية من مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي عاد إلى سباق ترتيب الهدافين مع 17 هدفا، يتحضر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاستحقاق ريال سوسييداد الرابع والساعي إلى البطاقة الرابعة المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل برصيد 58 نقطة.

وتلقى النادي الملكي ضربة موجعة جراء إصابة لاعب وسطه المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش البالغ من العمر 37 عاما في أوتار الركبة ما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.

وينتظر النادي الملكي نهائي كأس الملك أمام أوساسونا في السادس هذا الشهر، قبل 3 أيام من استحقاقه القاري الأهم في دفاعه عن لقبه في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الذي يستقبله على ملعبه "سانتياجو برنابيو" في ذهاب نصف النهائي.

ويدرك ريال مدريد جيدا أهمية النقاط ال3 كونها ستمكنه من البقاء في المركز الثاني وسط ضغط هائل من مطارده المباشر جاره أتلتيكو مدريد الذي يخوض اختبارا سهلا نسبيا أمام قادش صاحب المركز الرابع عشر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، رودريجر، ناتشو.

خط الوسط: فالفيردي؛ تشواميني، داني سيبايوس.

وفي الهجوم: أسينسيو، كريم بنزيما، رودريجو.

تشكيل ريال سوسيداد المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: ريميرو.

خط الدفاع: إيلستوندو، زوبيلديا، لو نورماند، مونوز.

خط الوسط: ميرينو، زابميندي، مينديز.

وفي الهجوم: أويرزابال، سورلوث، كوبو

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد | اضغط هنــــا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة ريال مدريد مع نظيره فريق ريال سوسيداد عبر قناة beIN Sports Premium1HD.