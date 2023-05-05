كورة اون لاين رابط بث مباشر الأهلي .. يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الآن يوتيوب.. yalla shoot

كورة اون لاين رابط بث مباشر الأهلي.. يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الآن يوتيوب.. yalla shoot

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بوابة الفجر

كورة اون لاين رابط بث مباشر الأهلي.. يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الآن يوتيوب.. yalla shoot، يلتقي في السابعة والنصف من مساء اليوم،الجمعة، بتوقيت القاهرة فريقي الأهلي وبيراميدز في بطولة السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، ويُدير المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويُعاونه، الحكمان المساعدان المصريان هانى عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"  طاقم حكام إماراتى، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصرى والإماراتى لكرة القدم. 


ويشارك الأهلى فى السوبر بصفته الفائز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

 يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الآن

يدخل الفريقان مباراة الليلة بظروف مختلفة وأن كانت الدوافع واحدة، فالأهلي مُنتعش بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤخرًا على حساب الرجاء المغربي حيث فاز في القاهرة بثنائية نظيفة وتعادل في المغرب سلبيًا ليضرب المارد الأحمر موعدًا مع الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، أما بيراميدز فيُعاني أفريقيًا بعدما ودّع بطولة الكونفيدرالية على يد مارومو جالانتس الجنوب أفريقي حيث خسر 0-1، في إياب ربع النهائي بعد التعادل في القاهرة في جولة الذهاب بنتيجة 1-1.

ورغم هذه الأجواء المختلفة إلا أن الدافع الأساسي أمام الفريقين هو التتويج، فالمارد الأحمر يُمنى النفس بحصد البطولة الثالثة له مع مدربه السويسري مارسيل كولر، بعدما حصد السوبر المصري النسخة الأخيرة على حساب الزمالك ثم كأس مصر على حساب بيراميدز ويحلم المارد الأحمر بحصد لقب السوبر للمرة الـ13 في تاريخه بعدما سبق وتوّج بـ12 بطولة، ولا يختلف الحال بالنسبة لفريق بيراميدز تحت قيادة مدربه البرتغالي باتشيكو الذي يتطلع لتحقيق أول بطولة في تاريخه.

 يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الآن

وتدرب الأهلي في الأمارات ثلاثة مرات استعدادًا لمواجهة الليلة، فيما تدرب بيراميدز مرتين فقط ورغم حالة الإجهاد التى يُعاني منها كلا الفريقين إلا أن كلاهما أعلن جاهزيته للمباراة المرتقبة.

وحرص مارسيل كولر على مشاهدة أكثر من مباراة للفريق السماوي من أجل إستكشافه جيدًا  والتعرف على مواطن القوة والضعف فيه خاصة وأن بيراميدز يضم أكثر من لاعب مُميز طالب كولر بإيقافه في مقدمتهم، رمضان صبحي ومصطفى فتحي ووليد الكرتي.

وقام باتشيكو هو الأخر بمتابعة مباريات الأهلي الأخيرة محليًا وأفريقيًا من أجل إيجاد خطة لإيقاف مفاتيح لعب الأحمر وفي مقدمتهم بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا 

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الآن

ويضم الفريقان كوكبة كبيرة من النجوم، حيث يضم الأهلي لاعبين كبار أبرزهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسين الشحات وبيرسي تاو، كما يمتلك بيراميدز كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين على رأسهم رمضان صبحى وأحمد الشناوى وأحمد فتحى ومحمد حمدى وعلى جبر ووليد الكرتى وإبراهيم عادل.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز

يأتي تشكيل الأهلي المتوقع، لمباراة بيراميدز في كأس السوبر 2023، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - حمدي فتحي - حسين الشحات - بيرسي تاو.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي

يأتي تشكيل بيراميدز المتوقع، لمباراة الاهلي في السوبر المصري 2022/2023، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمد الشيبي، محمد حمدي.
خط الوسط: محمود دونجا، مصطفى فتحي، بلاتي توريه، وليد الكرتي، رمضان صبحي.
خط الهجوم: دودو الجباس.

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