مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم 5-5-2023 يلا شوت في كأس السوبر المصري

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم 5-5-2023 يلا شوت في كأس السوبر المصري، مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الأهلي بث مباشر اليوم الجمعة Pyramids Vs El Ahly يلا لايف في اطار مباريات الجولة النهائية من منافسات كأس السوبر المصري لهذا العام 2022/2023، ومن المفترض ان يتقابل فريق بيراميدز مع نظيرة فريق الأهلي علي أرضية ملعب دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة لنهائي البطولة وهو إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول إلى لقب بطولة كأس السوبر المصري، وسوف تبدأ اليوم مباراة الأهلي وبيراميدز علي قناة ON Time Sport 1 مع المعلق مدحت شلبي في تمام الساعه السابعة والنصف مساءاٌ بتوقيت القاهره والمملكة العربية السعوديه علي يلا شوت.

مباراة بيراميدز والأهلي اليوم

فريق بيراميدز هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات نهائي كأس السوبر المصري أمام نظيرة نادي الأهلي، نادي بيراميدز قادم لم يستطيع تحقيق الانتصار في اخر مبارياتة في اطار مباريات الاياب في الدور ربع النهائي من منافسات كأس الاتحاد الافريقي وذلك عندما التقي مع نظيرة فريق نادي مارومو غالانتس يوم الأحد 30/4 الماضي وانتهت المباراة بفوز مارومو غالانتس بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شئ، وحاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري وذلك برصيد ست وأربعون نقاط جمعهم بعد ان خاض أربعة وعشرون مباريات واستطاع تحقيق الانتصار في ثلاث عشر مباريات وتعادلة في سبعة مباريات وخسر أربع مبارايات قبل لقاء اليوم، واليوم يدخل بيراميدز هذا اللقاء وهو يبحث عن اكتساب الثلاث نقاط أمام نادي الأهلي للوصول إلى لقب البطولة واقتناصها من النادي الأهلي.

مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

وعلي النظير الاخر فريق الأهلي هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار الجولة النهائية من كأس السوبر المصري أمام الطرف الأول نظيرة نادي بيراميدز، الأهلي حاليا هو صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاثة وخمسون من النقاط وذلك لتحقيق الانتصار في ستة عشر مباريات وتعادلة في خمس مباريات ولم يخسر اي مباريات خلال مشوارة في الدوري المصري، وفي اخر مباراه لعبها نادي الأهلي كانت مع نظيرة فريق الرجاء الرياضي يوم السبت الماضي في اطار مباريات الاياب في دوري أبطال إفريقيا وانتهت المباراة بتعادل الفريقين سلبيًا دون أهداف، الأهلي يدخل لقاء اليوم وهو في كامل استعدادة للقاء نادي بيراميدز في مباريات الجولة الاخيرة والنهائية من منافسات كأس السوبر المصري والوصول إلى لقب البطولة هو الأخر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز | اضغط هنـــا

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