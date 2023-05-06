"مصر الخير" تدشن المركز العربى لاستدامة العمل الأهلى

تواصل مؤسسة "مصر الخير" جهودها لدعم منظومة العمل الأهلى واستدامتها فى إطار دعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث دشنت التشغيل التجريبى لأنشطة المركز العربى لاستدامة العمل الأهلى والذى يأتى تلبية لمتطلبات التوسع فى أنشطة دعم مجهودات العمل الأهلى العربى.

وقال الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة "مصر الخير"، إن أحد أهداف المؤسسة توفير فرص لتنمية التعاون بين المنظمات الأهلية العربية وتعظيم الدور المشترك فيما بينهم فى مواجهة التحديات التنموية المحلية والإقليمية مشيرا إنه لتنفيذ هذا الهدف تم تدشين المركز العربى لاستدامة العمل الأهلى بهدف تلبية الطلب على الخدمات المختلفة والتوسع فى تقديم الخدمات والتنسيق مع المنظمات المعنية بدور المنظمات الأهلية سواء كانت منظمات حكومية أو أهلية أو دولية والعمل على نقل الخبرات المتميزة للمنظمات الأهلية.

ومن جانبه قال محمد ممدوح رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة "مصر الخير"، إن المركز يعمل من خلال برنامجين رئيسين ويتشكل كل برنامج من وحدات دعم فنى متخصصة ويشمل البرنامج الأول دعم الحوكمة والتنمية المستدامة ويتكون من وحدة مرصد استدامة العمل الأهلى ووحدة تنمية التطوع الأخضر ووحدة دعم التنمية المستدامة والعمل المناخى مشيرا إلى ان البرنامج الثانى يشمل التطوير المؤسسى للمنظمات الأهلية ويشمل وحدة بناء قدرات المنظمات الأهلية ووحدة اعتماد وضمان جودة المنظمات الأهلية.

وأشار إلى أن إنشاء المركز العربى لاستدامة العمل الأهلى مطلع مايو عام 2023 جاء فى إطار إعادة تشكيل وحدة الدعم الفنى المتخصصة لبناء قدرات المنظمات الأهلية التى انشائها فى عام 2019 “تحت مسمى " وحدة مصر الخير لبناء قدرات المنظمات الأهلية" حيث ارتكزت آلية واستراتيجية عمل الوحدة على تبنى نموذج تعليم تفاعلى تشاركى بين القائمين على إدارة المنظمات الأهلية قائم على المعرفة والممارسة واستعراض التجارب التنموية مع العمل على تشجيع الابتكار فى تصميم التدخلات التنموية وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح إنه إسهاما فى تحقيق استراتيجية مؤسسة "مصر الخير" فى دعم وتنمية العمل الأهلى وزيادة الدعوات للتوسع فى أنشطة الوحدة وتطويرها لمواكبة الطلب للتوسع فى الأنشطة على المستوى المحلى والعربى تم اتخاذ إجراءات إعادة تشكيل الوحدة وتحويلها لمركز متخصص تحت المسمى الجديد "المركز العربى لاستدامة العمل الأهلى".

وكشف إنجازات الوحدة قبل تحويلها للمركز العربى لاستدامة العمل الأهلى حيث بلغ عدد المستفيدين منذ عام 2020 حتى العام الحالى نحو 404 منظمة أهلية مصرية انضمت إلى مختبر أداء المنظمات غير الحكومية وكذلك 120 منظمة اهلية تخرجت من مختبر تطوير أداء المنظمات الاهلية.

كما تم تنفيذ حملة إقليمية أطلقتها الوحدة بعنوان "مناخ مستدام" استهدفت 7000 منظمة أهلية عربية 26 ألف من العاملين بالمنظمات الأهلية العربية كما أطلقت الميثاق العربى للعمل المناخى للمنظمات الاهلية بجانب إطلاق منتدى رواق رؤية مصر 2030 وقد شارك فى جلساته المختلفة 12000 مشارك واستفادت نحو 1150 منظمة اهلية مصرية من البرامج التدريبية.

واستفاد نحو 200 كادر عربى من الوحدة وتم تأهيلهم من البرامج التدريبية الإقليمية كما تم تنفيذ 5 دورات تم اطلاقها سنويا لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى وحصلت 207 منظمة أهلية عربية على استشارات مجانية لتطوير برامجها التنموية بجانب نشر 10 تقارير وأوراق سياسات خاصة بقضايا التنمية المستدامة وإصدار ونشر التطوع الاخضر لدعم حركة التطوع فى مصر بجانب إصدار ونشر مدونة قواعد السلوك لمنظمات المجتمع المدنى التى تم دمجها فى القانون المصرى الذى ينظم عمل منظمات المجتمع المدنى بالإضافة لإطلاق مبادرة المنظمات الأهلية الخضراء.