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مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي بث مباشر يلا شوت اليوم

الآن مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي لايف بث مباشر يلا شوت اليوم

بث مباشر
بوابة الفجر

الآن مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي بث مباشر يلا شوت اليوم ، يستقبل نادي ميلان نظيره لاتسيو ظهر يوم السبت على ملعب سان سيرو جوزيبي مياتزا ، في اطار منافسات الاسبوع الرابع وثلاثين من الدوري الإيطالي .

لقاء ac-milan-vs-lazio، مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي بث مباشر يلا شوت اليوم، تتجه أنظار عشاق ومتابعي الكرة الإيطالية الليلة إلى ملعب سان سييرو من أجل مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، في بث مباشر للمباراة التي تقام بالرغم من اتنهاء السباق على حصد لقب الكالتشيو بعد فوز نابولي به هذا الأسبوع رسميا، لكن زيارة لاتسيو لميلان اليوم، قد تلعب دورًا محوريًا في الصراع على آخر ثلاثة مراكز مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق لاتسيو بقيادة مدربه ماوريتسيو ساري اختبارًا صعبًا على أرض ميلان، الذي لم يهزم في سان سيرو في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات، وفي غضون ذلك، يحتاج فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي إلى الفوز للعودة ولو مؤقتًا إلى المركز الرابع.

ويملك لاتسيو 64 نقطة متقدمًا على يوفنتوس «63»، وإنتر ميلان «60» ويتنافسون على المراكز الأربعة الأولى مع أتالانتا وميلان وروما «58».

ويخوض بيولي، الذي تمت الإطاحة بفريقه ميلان من على عرش الكرة الإيطالية لصالح نابولي الفائز بالدوري، مباراة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر يوم الأربعاء المقبل.

وقال بيولي: غدًا سيكون الوضع تقريبًا.. أما كل شيء أو لا شيء، علينا جمع الكثير من النقاط من الآن وحتى نهاية الموسم.. وغدًا مواجهة مهمة للغاية.

وتابع: كل موسم يروي قصته الخاصة، في العام الماضي فزنا ببطولة استثنائية وانطلقنا هذا العام بإرادة كبيرة للفوز بها مرة أخرى.

وأضاف: في العام الماضي، اتخذنا خطوات كبيرة للأمام إلى أن خرجنا من دوري أبطال أوروبا، بينما في أوروبا هذا العام نقوم بأشياء استثنائية.

وقد يغيب ظهير ميلان الأيمن أليساندرو فلورينتسي بسبب إصابته بفيروس لكن من المقرر عودة قلب الدفاع فيكايو توموري إلى التشكيلة الأساسية بعد الإيقاف لمباراة واحدة، وسيعود لصفوف لاتسيو المدافع أليسيو رومانيولي بعد الإيقاف لمباراة واحدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو | اضغط هنــــا

موعد مباراة ميلان ولاتسيو

ويمكن مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الساعة الرابعة عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، الخامسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

 تشكيلة ميلان المتوقعة ضد لاتسيو

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: مالك ثياو، بيير كالولو، بالو توري، كالابريا

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، أستر فرانكس، أليكسيس ساليمايكيرس، شارل دي كيتيلاري

الهجوم: إبراهيم دياز، ديفوك أوريجي

 تشكيلة لاتسيو المتوقعة ضد ميلان

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل

الدفاع: أليسيو رومانيولي، السيد هساي، باتريكيو جابارون، أدام ماروسيتش

الوسط: سيرجي سافيتش، لويس ألبريتو، ماتياس فيتشينو

الهجوم: بيدرو رودريجيز، فيليبي أندرسون، ماتيا زاكايتي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو

يمكن مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، في بث مباشر على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، صاحبة حقوق نقل مباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلقو مباراة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

يستطيع متابعوا الكالتشيو مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، في بث مباشر على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية بتعليق علي سعيد الكعبي.

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