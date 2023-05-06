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الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر
بوابة الفجر

الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، يستضيف ملعب الاتحاد مباراة قوية تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وليدز يونايتد بث مباشر الان في الجولة ال35 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023 ، اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 .

الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي (2022-2023) ومتى موعد المباراة وكيف تشاهد البث المباشر لها.

مانشستر سيتي يستضيف ليدز يونايتد، السبت، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتطلع مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، لمواصلة نتائجه القوية، من أجل الحفاظ على اللقب.

ويحتل السيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 79 نقطة من 33 مباراة، بفارق نقطة واحدة أمام أرسنال الذي خاض 34 لقاء.

على جانب آخر يكافح ليدز يونايتد من أجل الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يحتل حاليا المركز الـ17، آخر مراكز البقاء، برصيد 30 نقطة.

ويتفوق ليدز بفارق الأهداف على نوتنغهام فورست، صاحب المركز الـ18، أول مراكز الهبوط.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023؟

بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تُنقل حصريا عبر قنوات "بي إن سبورتس" في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تتم إذاعة المباراة التي تجمع السيتي وليدز عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز عبر الإنترنت ممكنة، ولكنها تتطلب اشتراكا إما في خدمة بي إن كونكت أو في تطبيق تود.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المان سيتي وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المان سيتي وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023

تقام مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد مساء الأحد الموافق 6 مايو/ أيار 2023، على ملعب "الاتحاد".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة بتوقيت دولة الإمارات.

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمباراة ليدز يونايتد، المقرر إقامتها اليوم السبت في تمام الخامسة عصرًا، في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليدز يونايتد، اليوم السبت في تمام الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد، في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المان سيتي وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المان سيتي وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لويز، أكانجي، لابورت، آكي.

خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، ألفاريز.

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، إيرلنج هالاند.

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