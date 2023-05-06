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مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر
بوابة الفجر

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم في تغطية حية بالفيديو، لمباراة ليفربول وبرينتفورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

لقاء liverpool-vs-brentford، مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 والتشكيل، يبحث عنها العديد من المشجعين لكرة القدم حول العالم، حيث يسعى فريق ليفربول إلى استمرار نغمة الانتصارات التي يشهدها في الفترة الأخيرة، وكان آخرها الفوز على فريق فولهام في البريميرليج، حيث قاد النجم محمد صلاح، الريدز إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023، ويتمسك ليفربول بآماله في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، لذلك ينتظر أن نشاهد مباراة الليلة على درجة عالية من الحماس والأداء الفني.

ويحرص موقع الفجر الرياضي، على نقل كافة أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية المختلفة، لذلك سوف نستعرض لكم فيما يلي، موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد، والقنوات الناقلة لها لمختلف الجماهير العربية والإفريقية، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع أن يبدأ به مدربي الفريقين.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره برينتفورد، مساء اليوم السبت الموافق 6 مايو الجاري، وذلك في أحد لقاءات الجولة الـ 35 من منافسات الدوري الإنجليزي 2022/2023، ويحتضن ملعب “ الأنفيلد” معقل الريدز، أحداث لقاء ليفربول ضد برينتفرود.

وتنطلق مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023، برصيد 59 نقطة، بينما يأتي فريق برينتفورد في المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

لقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

تمتلك مجموعة بين سبورت القطرية، حق بث مباريات البريميرليج خلال الموسم الحالي، ولذلك فإن قناة beIN Sports 1 HD Premium، هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، وسوف تعرض مشاهدة المباراة عبر التردد الموضح في الجدول التالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

 

تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد 

قد يختار الألماني يورجن كلوب، تشكيل ليفربول اليوم، لمباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي، كالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.
  • خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، جوردان هندرسون.
  • خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، كودي جاكبو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

تشكيل برينتفورد أمام ليفربول

يتوقع أن يكون تشكيل برينتفورد اليوم، لمواجهة ليفربول في البريميرليج، كالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: رايا.
  • خط الدفاع: رويرسليف، يورجنسن، بينوك، ميي، هنري.
  • خط الوسط: ينسين، أونيكا، يانلت.
  • خط الهجوم: توني، يوان.
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