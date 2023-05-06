بث مباشر مباراة ليفربول يلا شوت: مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة ليفربول يلا شوت: الآن مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر الشوط الثاني اليوم يلا شوت ، بدأ اللقاء بهجوم ضاغط من فريق برينتفورد وتحصل فريجيل فان دايك مدافع ليفربول علي بطاقة صفراء في الدقيقة 5، ليبدأ فريق الليفر بالضغط ولكن دفاع فريق برينتفورد ثابت حتي الدقيقة 13 أحرز ه محمد صلاح الهدف في الدقيقة 13، وأضاع نونيز هدف ثاني في الدقيقة 22 من تمريرة صلاح، وأضاع برينتفورد فرصة خطيرة في الدقيقة 23 وتحصل مبيبومو لاعب برينتفورد علي بطاقة صفراء في الدقيقة 25، وسدد توني تسديدة رائعة في الدقيقة 33 جاءت بجوار القائم وأحرز مبيومو هدف لصالح برينتفورد في الدقيقة 39 ألغاه الفار لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.

بث مباشر مباراة ليفربول يلا شوت: الآن مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر لايف اليوم يلا شوت ، يلتقي نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، نظيره برينتفورد على ملعب آنفيلد، عند تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023.

بث مباشر مباراة ليفربول يلا شوت: مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر اليوم يلا شوت ، مباراة ليفربول وبرينتفورد مباشر من الكلمات المفتاحية التي يزداد البحث عنها عبر محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث عشاق كرة القدم عن موعد مباراة ليفربول وبريتفورد لمتابعة مجريات المباراة بشكل مباشر فور انطلاق صافرة البداية على أرض ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد

يلتقي برينتفورد مع فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب في مواجهة مهمة على ملعب أنفيلد، اليوم السبت، حيث تنطلق صافرة البداية في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية مباراة ليفربول وبرينتفورد، حيث تعد هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الهواء مباشرة عبر قناة بين سبورت بريميوم 1، وفيما يلي ترددها:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تشكيل ليفربول المتوقع اليوم

حارس المرمى: أليسون بيكر.

في الدفاع: ألكسندر أرنولد- كوناتي- فان دايك- روبرتسون.

في الوسط: جونز- فابينيو- إليوت.

في الهجوم: محمد صلاح- جابكو- نونز.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بعد خوضه 34 مباراة، فاز خلالها بـ17 مواجهة وتعادل في 8 مبارات وخسر 9 مباريات، فيما يحتل فريق برينتفورد المركز التاسع برصيد 50 نقطة بعد خوضه 34 مباراة، حقق الفوز في 12 مواجهة وتعادل في 14 مباراة وخسر 8 مباريات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

وجمع فريق ليفربول رصيد 59 نقطة، بعدما خاص 34 مباراة، فاز 17 مباراة منها وتعادل في 8 مبارات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبيه 66 هدفا في شباك المنافسين، فيما إستقبلت شباكه 42 هدفا، بينما جمع برينتفورد 50 نقطة بعدما خاص 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل 14 مباراة وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 52 هدفا في شباك المنافسين، بينما إستقبلت شباكه 44 هدفا.

وساهم محمد صلاح فى 40 هدفا مع ليفربول خلال مباريات الموسم الحالي،حيث سجل 29 هدفا بجميع المسابقات وصنع 11 هدف آخرين لزملائه.