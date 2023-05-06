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كورة اون لاين رابط بث مباشر ليفربول.. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد كورة لايف بث مباشر الآن يوتيوب.. yalla shoot

كورة اون لاين رابط بث مباشر ليفربول.. يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد كورة لايف بث مباشر الشوط الثاني يوتيوب yalla shoot

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بوابة الفجر

كورة اون لاين رابط بث مباشر ليفربول.. يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد كورة لايف بث مباشر الشوط الثاني يوتيوب yalla shoot ، انتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بتقدم الريدز بهدف مقابل لاشئ  التي تقام على ملعب أنفيلد “معقل الريدز”، ضمن مواجهات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

كورة اون لاين رابط بث مباشر ليفربول.. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد كورة لايف بث مباشر الآن يوتيوب.. yalla shoot، يستضيف فريق ليفربول، الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره برينتفورد مساء اليوم، السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي 2022 -2023.

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد والقناة الناقلة

مباراة ليفربول ضد برينتفورد تقام فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويدخل ليفربول، صاحب الأرض، رافعا شعار "لا بديل عن الفوز"، أملًا بأن يقتحم المربع الذهبي فى الجولات المقبلة من اللحاق بقطار المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مباراة ليفربول ضد برينتفورد

ويعلم محمد صلاح ورفاقه فى ليفربول أن المباريات المتبقية بالنسبة لهم بمثابة مباريات كؤوس، خصوصا أن أية خسائر ستجعل مهمتهم في بلوغ البطولة القارية، وبالتالي سيتأهل للدوري الأوروبي في نهاية المطاف. وكان ليفربول تفوق في آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي بعد الفوز بهدف دون رد على فولهام في المباراة المؤجلة من الجولة 28، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة ويثبت نفسه في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

مباراة ليفربول وبرينتفورد

وجمع فريق ليفربول رصيد 59 نقطة، بعدما خاص 34 مباراة، فاز 17 مباراة منها وتعادل في 8 مبارات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبيه 66 هدفا في شباك المنافسين، فيما إستقبلت شباكه 42 هدفا، بينما جمع برينتفورد 50 نقطة بعدما خاص 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل 14 مباراة وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 52 هدفا في شباك المنافسين، بينما إستقبلت شباكه 44 هدفا.

ليفربول ضد برينتفورد.. أرقام محمد صلاح

وساهم محمد صلاح فى 40 هدفا مع ليفربول خلال مباريات الموسم الحالي،حيث سجل 29 هدفا بجميع المسابقات وصنع 11 هدف آخرين لزملائه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

كما وصل صلاح، إلى هدفه رقم 250 فى مسيرته الإحترافية، بعد تسجيله هدف فوز الريدز على نظيره فريق فولهام، وذلك خلال 508 مباريات.

كان محمد صلاح بدأ مسيرته الإحترافية، بالإنتقال إلى بازل السويسري فى صيف 2012، قادما من المقاولون العرب، ثم رحل إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير إلى فيورنتينا الإيطالي، قبل أن ينضم إلى مواطنه روما، وآخر محطاته مع فريقه الحالي ليفربول.

وسجل صلاح 185 هدفا مع ليفربول، 34 مع روما، 20 مع بازل السويسري، 9 بقميص فيورنتينا وهدفان مع تشيلسي الإنجليزي.

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