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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت بـدون تقطيع Liverpool كورة لايف في الدوري الإنجليزي

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت بـدون تقطيع Liverpool كورة لايف في الدوري الإنجليزي

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت بـدون تقطيع Liverpool كورة لايف في الدوري الإنجليزي، يبحث الكثيرون عن بث مباشر لمواجهة مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام هذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 35.

وتقام هذه المباراة على ملعب "أنفيلد رود" معقل نادي ليفربول، وهو ما يمنح أصدقاء نجمنا المصري محمد صلاح، فرصة ذهبية لتحقيق الانتصار.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

الوسط: فابينيو - كيرتس جونز - كودي جاكبو

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد رود معقل فريق ليفربول.

ويدخل ليفربول هذه المباراة برصيد 59 نقطة، في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، بينما جمع برينتفورد 50 نقطة، وضعته في المركز التاسع

مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ليفربول في مهمة صعبة اليوم للإبقاء على كل الآمال الممكنة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه يعلم تماما أن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع تعرض للخسارة من برايتون وأصبح بالإمكان الاقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل نادي ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بعد أن لعب 34 مواجهة هذا الموسم بالبريمير ليج، فاز في 17 وتعادل في 8 وخسر في 9.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وفولهام | اضغط هنـــا

الفارق بين ليفربول الخامس، وفريق مانشستر يونايتد الرابع 4 نقاط، قبل هذه الجولة، وبالتالي فإن فارق النقاط يمكن أن يتقلص إلى نقطة واحدة في حال الفوز اليوم.

في الجانب المقابل، فإن نادي برينتفورد يسعى للحصول على نقاط مهمة اليوم للاقتراب من أحد المراكز المؤهلة لبطولة أوروبية.

بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد، يستضيف فريق ليفربول نظيره برينتفورد اليوم السبت 6 مايو 2023، وذلك في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، على ملعب "أنفيلد".

كانت مباراة الدور الأول عامرة بالأهداف، حين تفوق نادي برينتفورد على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البريمير ليج.

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