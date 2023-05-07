الآن مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي .. بث مباشر

الآن مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي.. بث مباشر ، يستضيف فريق نابولي، المتوج بلقب الدوري الإيطالي، فريق فيورنتينا مساء اليوم، الأحد، في مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم.

تمكن نابولي من الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 33 عامًا، بعد جمعه لـ 80 نقطة في 33 مباراة، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو الوصيف. وحاليًا يتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، جمعها من 25 انتصارًا وخمس تعادلات وثلاث هزائم.

على الجانب الآخر، يحتل فيورنتينا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، حيث حقق 12 انتصارًا وتعادل في عشر مباريات وخسر 11 لقاء. ومن المتوقع أن تكون المباراة صعبة بين الفريقين، حيث يسعى نابولي لتقديم مستوى جيد والمحافظة على صدارة الدوري، بينما يحاول فيورنتينا الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة للاحتفاظ بالمركز الثامن والابتعاد عن أقرب ملاحقيه.

بالنسبة لنابولي، يعتبر هذا اللقاء تحصيل حاصل بعد حسمه لقب الدوري الإيطالي قبل 5 جولات من النهاية، وهو ما يمنحه فرصة لتقديم أداء جيد والاستمتاع بالمباراة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب جينارو جاتوزو على تشكيلة قوية ومتوازنة، تضم أفضل اللاعبين التي يملكها الفريق.

من جانبه، يسعى فيورنتينا لتحسين مركزه في جدول الترتيب والابتعاد عن المنافسين على المراكز الأخرى، وسيحاول المدرب فيتور بيريرا تجهيز فريقه بأفضل طريقة، والاعتماد على الأداء الجماعي والهجمات المرتدة لمحاولة الفوز بالمباراة.

بشكل عام، يتوقع أن تكون المباراة مثيرة وممتعة، حيث ينتظر الجماهير في كلا الفريقين مباراة قوية ومثيرة، وسط تفاؤل بتحقيق الفوز والنقاط الثلاثة المهمة.

موعد مباراة نابولي وفيورنتينا اليوم

بينما يلتقي فريق نابولي بنظيره فريق فيورنتينا في الجولة ال34 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الايطالي الممتاز موسم 2023، اليوم الاحد الموافق 7 مايو 2023.

ملعب مباراة نابولي وفيورنتينا اليوم

بينما يستضيف ملعب دييجو ارماندو مارادونا مباراة قوية تجمع بين فريقي نابولي وفيورنتينا اليوم في مسابقة الدوري الايطالي الممتاز موسم 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة فيورنتينا ضد نابولي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة فيورنتينا ضد نابولي | اضغط هنـــا

القنوات الناقلة ومعلق مباراة نابولي وفيورنتينا اليوم

بينما تذاع مباراة نابولي وفيورنتينا اليوم في الجولة ال34 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الايطالي الممتاز موسم 2023، عبر القنوات التالية.

AD Sports premium 1 بصوت المعلق حازم عبد السلام.

Starzplay بصوت المعلق ميشيل سعد.

توقيت مباراة نابولي وفيورنتينا اليوم

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة.

4 مساءً بتوقيت موريتانيا.

5 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

6 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال.

8 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.