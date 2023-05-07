الآن مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا بث مباشر اليوم 7-5-2023 يلا شوت في الدوري الايطالي

الآن مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا بث مباشر اليوم 7-5-2023 يلا شوت في الدوري الايطالي، مشاهدة مباراة نابولي ضد فيورنتينا بث مباشر اليوم الأحد Napoli Vs Fiorentina في اطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثون من منافسات الدوري الايطالي الممتاز لهذا العام 2022/2023، يتواجه فريق نابولي مع فريق فيورنتينا على ملعب جيوفاني بولي في مباراة مهمة للغاية لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما للفوز واكتساب النقاط الثلاث لتحقيق الفوز في المواجهة والوصول إلى نهائي الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

من المتوقع أن تكون المباراة شديدة الصراع والمنافسة بين الفريقين، وقد يحسم الفوز في هذه المباراة مصير كل فريق في المنافسة على اللقب. ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون متاحة للمشاهدة على قناة AD Sports Premium 1، بتعليق المعلق حازم عبدالسلام، وعلى منصة يلا شوت لجميع مشجعي الكرة الإيطالية في العالم.

مباراة نابولي وأتلانتا اليوم

يستضيف فريق نابولي اليوم فريق فيورنتينا على ملعبه في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين من الدوري الإيطالي الممتاز. ويدخل نابولي هذا اللقاء بعد تعادله في المباراة السابقة أمام أودينيزي بهدف لكل فريق.

ويحتل نابولي حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، بعد خوض 33 مباراة وتحقيق 25 انتصارًا وتعادل في 5 مباريات وخسر 3 مباريات فقط قبل لقاء اليوم. ويسعى نابولي لتحقيق الفوز في هذا اللقاء واكتساب النقاط الثلاث للحفاظ على صدارته وتعزيزها.

ويأمل نابولي في تقديم أداء قوي والفوز على فيورنتينا، وذلك بعد أن فشل في تحقيق الفوز في المباراة السابقة. ويعول الفريق على لاعبيه البارزين مثل فيكتور أوسيمين ولورينزو إنسيني ودرايس ميرتينز لتحقيق الفوز في هذا اللقاء والاستمرار في مسيرته القوية في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

مباراة أتلانتا ونابولي اليوم

يلتقي اليوم فريق فيورنتينا كضيف على نابولي في إطار الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي. ويحتل فيورنتينا حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، بعد خوض 33 مباراة وتحقيق 12 انتصارًا وتعادل في 10 مباريات وخسر 11 مباراة قبل لقاء اليوم.

في المباراة السابقة، تعادل فيورنتينا مع ساليرنيتانا بثلاثة أهداف لكل فريق في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي. ويدخل فيورنتينا هذا اللقاء متطلعًا لتحقيق الفوز واكتساب النقاط الثلاث للتقليل من الفارق مع الفرق التي تسبقه في جدول الترتيب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة فيورنتينا ضد نابولي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة فيورنتينا ضد نابولي | اضغط هنـــا

يسعى فيورنتينا لتقديم أداء قوي ولديه العديد من اللاعبين المميزين مثل دوسان فيلا وجيرميا بوغا وإريك بولغاري لتحقيق الفوز في هذا اللقاء. ومع تركيزه على الهجوم والدفاع على حد سواء، يأمل فيورنتينا في تحقيق نتيجة إيجابية ضد نابولي والمنافسة بشكل جدي في المباراة.