مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي | Shahid VIP

بـدون تقطيع تويتر | مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي | Shahid VIP ، بث مباشر مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي اليوم الإثنين الموافق 8 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة» معقل فريق الاتحاد.

حسم الصدارة al-ittihad-vs-abha، مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي Shahid VIP، ويسعى نادي الاتحاد إلى تحقيق ردة فعل قوية بعد هزيمته المفاجئة من التعاون، عندما يستضيف فريق أبها في لقاء مهم على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وعلى الرغم من أن الاتحاد يحتفظ بالصدارة، إلا أنه يدرك أن أي تعثر جديد قد يضعه في موقف حرج، خاصةً في ظل الضغط الذي يمارسه نادي النصر الذي بفارق 3 نقاط فقط عنه.

ويحتل فريق أبها المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، وهو قادم من فوز هام على العدالة بهدف نظيف في المباراة الأخيرة. ويسعى الفريق إلى مواصلة هذا الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث أمام الاتحاد، والتقدم في جدول الترتيب.

ويتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوترة بين الفريقين، حيث سيعمل كل فريق على تحقيق الفوز والحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب في هذا الموسم الكروي المثير.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز صعب للاتحاد بهدفين لهدف، وسيأمل عبد الرزاق حمدالله أن يهز شباك أبها مجددًا ليواصل صدارته لترتيب هدافي الدوري السعودي.

متى موعد مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي 2023؟

تقام مباراة الاتحاد وأبها مساء الإثنين الموافق 8 مايو 2023، بملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي 2023؟

ستكون مباراة الاتحاد وأبها منقولة مجانًا عبر قناة SSC1 SD بالتقنية العادية داخل السعودية.

أما خارج بلاد الحرمين، أو لمتابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، سيتعين عليك الاشتراك للوصول إلى قناة SSC1 HD.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وأبها | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وأبها | اضغط هنــــا

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد وأبها

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد وأبها مجانًا من خلال تطبيق "شاهد" داخل السعودية.

إذا كنت تريد متابعة المباراة بتقنية HD، سيتعين عليك الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام أبها

سيواصل نونو سانتو الاعتماد على طريقته 4-2-3-1، وكالعادة سيتواجد عبد الرزاق حمدالله في مركز المهاجم الصريح، أما طارق حامد رفقة برونو هرنيكي سيقودان منتصف الملعب.

تشكيلة الاتحاد ضد أبها: 4-2-3-1

مارسيلو غروهي

مد الله العليان - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - أحمد بامسعود

طارق حامد - برونو هنريكي

رومارينيو - إيغور كورنادو - عبد الرحمن العبود

عبد الرزاق حمدالله

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وأبها | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد وأبها | اضغط هنــــا

التشكيل المتوقع لأبها أمام الاتحاد

لن يقوم المدرب روميل كومانس بالتعديل كثيرًا على تشكيلته التي خاضت مباراة العدالة ونجحت في اقتناص النقاط الثلاث، وسيعتمد بصورة أساسية على هدافه كايسيدو في الهجمات المرتدة ولهز شباك غروهي عمومًا.

تشكيلة أبها ضد الاتحاد: 4-2-3-1

ديفيس إيباسي

عبد الله الزوري - أمين عطوشي - سعد ناطق - فهد الجميعة

إدريس صديقي - زكريا السوداني

نواف السادي - أورش ماتيتش - صالح العمري

فيليبي كايسيدو