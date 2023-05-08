الآن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة وخطوات التسجيل للحصول علي 1000 جنيه منحه

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة قرارات متعلقة بالعمالة غير المنتظمة لعام 2023، من بينها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة الغير منتظمة. وتأتي هذه القرارات في إطار دعم وتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر، وتشجيعهم على العمل وتحسين مستوى دخلهم، ويهدف صندوق إعانة الطوارئ لتقديم الدعم المالي للعمالة الغير منتظمة التي لم تستفد من برامج الحماية الاجتماعية، ويأتي هذا الصندوق كجزء من حزمة إجراءات متعددة تهدف إلى دعم العمالة الغير منتظمة في مصر، وتحفيزهم على العمل وتحسين مستوى دخلهم، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والتدريب المهني وتوفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم.

منحة العمالة غير المنتظمة 2023

تتمثل منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2023 في تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إلى صندوق إعانة الطوارئ للعمالة الغير منتظمة، وذلك لتمكينهم من استثمار هذه الأموال والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات بشكل مستدام، وتأتي هذه المنحة في إطار دعم وتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر، وتشجيعهم على العمل وتحسين مستوى دخلهم، ويهدف هذا الصندوق إلى توفير الدعم المالي للعمالة الغير منتظمة التي لم تستفد من برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الحماية المالية في حالات الطوارئ والأزمات التي تواجههم، ويعتبر هذا الصندوق جزءًا من حزمة إجراءات تهدف إلى دعم وتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر، وتحفيزهم على العمل وتحسين مستوى دخلهم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023

عند الانتهاء من الإجراءات القانونية، ستبدأ عملية تفعيل صندوق إعانة الطوارئ للعمالة الغير منتظمة، وسيتم صرف إعانة عاجلة بقيمة 1000 جنيه للعمالة الغير منتظمة والتي لم تستفد من برامج الحماية الاجتماعية، ويأتي هذا الإعانة في إطار دعم وتحسين أوضاع العمالة الغير منتظمة في مصر، وتشجيعهم على العمل وتحسين مستوى دخلهم، وتهدف هذه الإعانة إلى توفير الدعم المالي العاجل لهؤلاء العمالة في حالات الطوارئ والأزمات التي تواجههم، وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإعانة في تحفيز العمالة غير المنتظمة على العمل وتحسين مستوى دخلهم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023

يمكن لـ المواطنين التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023 عن طريق موقع وزارة القوى العاملة المصرية من خلال هذا الرابط .

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023

- اضغط على إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة «الرقم القومي، تاريخ الميلاد، الموقف التأميني، الاسم رباعي، المهنة، الموقف من التجنيد، الحالة الاجتماعية، العنوان، رقم الموبايل».

- اضغط على حفظ.

- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة.

- اختيار منحة العمالة الغير منتظمة.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

- إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالعامل.

- كتابة الاسم رباعي.

- إدخال المحافظة التابع لها العامل.

- إدخال النوع ذكر أم أنثى.

- كتابة الحالة الاجتماعية.

- الضغط على إرسال الطالب أو كلمة تسجيل.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2023

اتاحت وزارة القوى العاملة للمواطنين رابط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023، بعد التسجيل من خلال رابط التسجيل في موقع وزارة القوى العاملة المصرية من خلال الضغط على الرابــــط.