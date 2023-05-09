دوري روشن السعودي| موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي التعاون والخليج

دوري روشن السعودي، ننشر لكم في السطور التالية عبر موقع الفجر الإلكتروني، تفاصيل حول موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي التعاون والخليج، فمن المقرر أن يستضيف أستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مباراة قوية تجمع بين كل من نادي التعاون والخليج، وجاء هذا ضمن منافسات الجولة 26 في دوري روشن السعودي 2023.

تفاصيل حول موعد وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني

من المنتظر أن يستضيف أستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، المباراة التي ستجمع نادي التعاون والخليج، يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023، في تمام الساعة 07.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كما أنه من المنتظر أن يتم بث المباراة عبر قناة SSC الرياضية السعودية، لكي يسهل على المواطنين متابعتها ومشاهدتها.

خطوات حجز تذاكر المباراة

يتم حجز تذاكر المباراة بشكل إلكتروني، عبر موقع هنا، عبر إتباع الخطوات التالية.

1- القيام بالدخول إلى موقع تكت مكس من خلال الرابط المذكور أعلاه.

2- الضغط على أيقونة مباراة التعاون والخليج.

3- القيام بقراءة الشروط والأحكام.

4- القيام بالضغط على أيقونة احجز الآن.

5- القيام بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

6- القيام بالضغط على تسجيل الدخول.

7- القيام بتحديد عدد التذاكر المطلوبة.

8- القيام بتسديد قيمة التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.

دوري روشن السعودي، قد نشرنا لكم في السطور السابقة عبر موقع الفجر الإلكتروني، تفاصيل حول موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي التعاون والخليج، فمن المقرر أن يستضيف أستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مباراة قوية تجمع بين كل من نادي التعاون والخليج، ضمن منافسات الجولة 26 في دوري روشن السعودي 2023.