انتهى الأمر.. ميسي ينضم إلى الدوري السعودي

فجرت تقارير صحفية فرنسية اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة القادمة.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع ليونيل ميسي، واستعادته من جديد إلى أحضان الكامب نو، بعد أن رحيل قبل موسمين، إلى باريس سان جيرمان، وسط ذهول عشاقه الذين رأوه ينتقل لفريق جديد لأول مرة بعد أكثر من 15 عاما.

ولا يرغب باريس سان جيرمان في تجديد عقد ميسي، خاصة بعد التسريبات التي خرجت من الإدارة، والتي تكشف عن موافقتها على مغادرة الساحر الأرجنتيني، وعدم الوصول إلى حل بشأن التجديد.

ميسي إلى الدوري السعودي

ووفقا للوكالة الفرنسية، اليوم ونقلا عن مصدر سعودي شارك بالمفاوضات من أجل التعاقد مع اللاعب وانتقاله إلى دوري روشن السعودي: "صفقة ميسي في السعودية تمت.. سيلعب هناك الموسم المقبل، الأمور انتهت وتم حسمها بالفعل".

وتشير الوكالة إلى أن المفاوضات انتهت بموافقة ميسي على الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين، وعلى الأرجح سيكون الفريق هو الهلال السعودي.

ميسي ضد كريستيانو من جديد

وبذهاب ميسي إلى الدوري السعودي، ستجد أن هناك منافسة عادت من جديد استمرت لسنوات في الدوري الإسباني، بين ليونيل، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.