الآن | رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس مصر

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس مصر

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس مصر ، يترقب عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي مباراة الزمالك وبروكسي في إطار الدور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي ستقام اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي. ويمكن متابعة هذه المباراة المهمة عبر البث المباشر على القنوات الرياضية المختلفة، حيث سيحاول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تحقيق الفوز على حساب نظيره بروكسي، والعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارة فرصة المنافسة على بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الرابطة. ويأمل الجمهور الرياضي في مصر في أن تكون المباراة عادلة ومثيرة، وأن يتمتع الحكام بالحيادية والعدل في اتخاذ القرارات المناسبة خلال المباراة.

مشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر بث مباشر

يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز في مباراته أمام نظيره بروكسي، وذلك للعودة إلى سكة الانتصارات مرة أخرى بعد مجموعة من الخسائر في دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والابتعاد عن المربع الذهبي في البطولات. كما اضطر الفريق للاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، والتي اقيمت قبل أيام قليلة، وانتهت بفوز الأهلي بركلة جزاء سجلها علي معلول. ويسعى الزمالك في مباراته اليوم إلى استعادة الثقة وتحقيق الفوز الذي يحتاجه للعودة إلى نغمة الانتصارات والمنافسة بقوة في مختلف البطولات المحلية والقارية. ويأمل الجمهور الرياضي في مصر في أن يقدم الفريق أداءً قويًا في المباراة اليوم، وبالتالي تحقيق الفوز وتعويض الخسائر السابقة.

ويخوض الفارس الأبيض المباراة، وهو يعاني من العديد من الغيابات، أبرزهم أحمد سيد زيزو الذي يغيب للراحة من قِبل الجهاز الفني للفريق.

تضم قائمة الزمالك التي أعلن عنها الجهاز الفني كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي «الونش» - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمود شبانة - محمد طارق - حاتم محمد «سكر».

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف «روقا» - سيف جعفر - سيد عبد الله «نيمار» - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق «شيكابالا» - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبروكسي | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر

يقدم موقع "الفجر الرياضي" خدمة مميزة لمتابعيه وعشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي، وذلك من خلال توفير بث مباشر لمباراة الزمالك وفريق بوركسي في إطار الدور الـ32 من بطولة كأس مصر، والمقرر لها اليوم الثلاثاء، 9 مايو 2023، على استاد القاهرة الدولي. وتأتي هذه الخدمة الحصرية لموقع "الفجر الرياضي" بهدف تلبية احتياجات المتابعين وتوفير الفرصة للجماهير لمتابعة المباراة مباشرةً ومن أي مكان يتواجدون فيه. ويأمل الجمهور الرياضي في مصر والعالم العربي في أن تكون المباراة مثيرة وممتعة، وأن يحقق الزمالك الفوز الذي يحتاجه للاستمرار في المنافسة على اللقب في هذه البطولة المهمة.