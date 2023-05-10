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انطلاق ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ في أبوظبي

عربي ودولي
بوابة الفجر

انطلقت فعاليات ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، اليوم الأربعاء، بمشاركة قرابة 1000 من قادة التكنولوجيا والمناخ حول العالم.

ويركز الملتقى على تعزيز الزخم وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030.

وينعقد الملتقى فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين "كوب 28".

ويتزامن الملتقى مع "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ويبحث المشاركون في الملتقى، آلية تعزيز التعاون حول الحلول المبتكرة لتسريع جهود خفض الانبعاثات في جميع القطاعات.

وتتركز المناقشات على تحديد إجراءات عملية لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

كما انطلق على هامش الملتقى "معرض ومؤتمر تقني"، لعرض أحدث التطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات إزالة الكربون وأنواع الوقود البديلة التي ستلعب دورًا محوريًا في تمكين الانتقال المسؤول في قطاع الطاقة.

ويسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكارات الحديثة في الإمارات، ومجموعة من التقنيات المتطورة.

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