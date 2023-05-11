مشاهدة مباراة يوفنتوس وأشبيلية يلا شوت اليوم بنصف نهائي الدوري الأوروبي- بث مباشر

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأشبيلية يلا شوت اليوم بنصف نهائي الدوري الأوروبي- بث مباشر، يترقب عشاق الكرة الإيطالية والأسبانية اليوم، مواجهة نارية بين يوفنتوس وأشبيلية في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، ويبحث الكثيرون عن موعد المباراة والبث المباشر لها والقنوات الناقلة لها.

ويستضيف يوفنتوس الفريق الإسباني على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا. ويمكن مشاهدة المباراة مباشرة على العديد من القنوات الرياضية المتخصصة، مثل بي إن سبورت وسكاي سبورتس، وكذلك عبر بعض القنوات التلفزيونية المفتوحة.

وتعد هذه المواجهة فرصة لعشاق الكرة العالمية لمشاهدة الأسماء الكبيرة في كرة القدم تتنافس على الفوز والتأهل إلى النهائي، والتي ستكون مثيرة ومتوقعة بشدة.

قائمة يوفنتوس

وأعلن أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن قائمة البيانكونيري للقاء إشبيلية مساء اليوم الخميس وتضم كل من:-

حراسة المرمى وتضم كل من:-

تشيزني، بيرين، بنسوليو.

خط الدفاع ويضم كل من:-

دانيلو، ساندرو، جاتي، بونوتشي،واللاعب روجاني.

خط الوسط ويضم كل من:-

لوكاتيلي، بوجبا، كوادرادو، كوستيتش، واللاعب ميريتي، باريديس، فاجيولي، رابيو.

خط الهجوم ويضم كل من:-

كييزا، فلاهوفيتش، ميليك، كين، دي ماريا، واللاعب سولي، إيلينج جونيور.

تأهل يوفنتوس

بعد تألقه في مباراتي الذهاب والإياب ضد سبورتنج لشبونة البرتغالي، نجح يوفنتوس في انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، بفضل تعادله في مباراة العودة وفوزه 1-0 في مباراة الذهاب.

ويترقب عشاق الكرة العالمية مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، والتي ستقام اليوم الخميس، ويأمل الفريق الإيطالي في تحقيق الفوز على منافسه الإسباني للتأهل إلى النهائي ومنح الجماهير فرصة للاحتفال بالتأهل إلى النهائي الأوروبي المرموق. وستكون المباراة مثيرة ومتوقعة بشدة، حيث ستجمع بين فرق بتاريخ عريق في كرة القدم وأسماء كبيرة في عالم الرياضة.

ويأتي تشكيل إشبيلية المتوقع لمواجهة يوفنتوس ليضم كل من:-

حراسة المرمى وفيها:- ياسين بونو.

خط الدفاع ويضم كل من:-

نافاس- بادي- ماركاو- أكونا.

خط الوسط ويضم كل من:-

جوديل- فيرناندو- أوكامبوس- راكيتيتش.

خط الهجوم ويضم كل من:-

لاميلا- يوسف النصيري.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة يوفنتوس وإشبيلية| اضغط هنــــا



وواجه فريق يوفنتوس وإشبيلية بعضهما البعض في 4 مناسبات سابقة في أوروبا، وكلها في دوري أبطال أوروبا وذلك بين عامي 2015 و2016 و2016-2017 حيث فاز يوفنتوس مرتين من المواجهات الأربع وتعادل في مواجهة وخسر مثلها، وفق الاحصاءات.

مباراة يوفنتوس وأشبيلية-بث مباشر

وتابعونا حيث ينتظر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية في الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي مساء اليوم، وتنطلق مباراة يوفنتوس وأشبيلية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، وهى الناقل الحصري للبطولة للموسم الحالي.