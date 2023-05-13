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يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

بث مباشر
بوابة الفجر

تقدم بوابة الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب الإسماعيلية.

وستتيح هذه الخدمة للمشاهدين الاستمتاع بالمباراة مباشرةً من خلال موقع بوابة أخبار اليوم، وذلك عبر الاتصال بالإنترنت من أي جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي.

وتعد هذه الخدمة فرصة رائعة لعشاق الكرة المصرية لمتابعة مباراة الزمالك والإسماعيلي بشكل مباشر ودون توقف، والتمتع بأداء اللاعبين وتفاصيل المباراة حتى النهاية.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوترة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وستكون هذه الخدمة فرصة مثالية للمشاهدين لمتابعة كل لحظة من المباراة والتفاعل معها بشكل حي ومباشر.

يتواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الإسماعيلي في مباراة مهمة ضمن الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في السابعة مساء اليوم السبت على ملعب الإسماعيلية.

يدخل الزمالك هذه المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول المسابقة برصيد 43 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة مسيرته الانتصارية وتحسين مركزه في جدول الترتيب. ويعمل المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية، وذلك لتجنب تكرارها في مباراة اليوم.

ويأمل الأبيض في تحقيق الفوز في هذه المباراة، وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي ستسنح لهم لتسجيل الأهداف، كما حثهم على غلق المساحات أمام لاعبي الإسماعيلي ومنعهم من الوصول إلى منطقة الجزاء، وعدم السماح لهم بالتسجيل.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوترة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وستكون هذه المباراة فرصة للاعبي الزمالك لإثبات قوتهم ومهاراتهم في الملعب والفوز بهذه المباراة المهمة.

حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

وكشفت لجنة الحكام رسميًا عن اسناد المباراة للحكم الدولي محمد عادل.

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

وتقرر أن يعاونه كل من هاني خيري وعمر فتحي كحاملي راية، ومحمد الغازي حكمًا رابعًا.

وتم تعيين مصطفى مدحت حكمًا لتقنية الفيديو ومحمد عزازي معاونًا له.

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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

تذاع مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

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