حقيقة فسخ "أوسوريو" تعاقده مع الزمالك

كشف محمد حبشي وكيل أعمال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، حقيقة تهديد المدرب بفسخ تعاقده مع الأبيض خلال الفترة الحالية.

وأكد "حبشي" أن المدير الفني أوسوريو لم يتحدث مع أحد من مسؤولي الزمالك خلال اليومين الماضيين نظرا لانشغال الفريق بمواجهة قوية أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح "حبشي" أن المدرب الكولومبي أوسوريو ملتزم في تعاقده مع نادي الزمالك، ولم يهدد بالرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم السبت 13 مايو الجاري على ستاد الإسماعيلية، معقل الدراويش ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز 2022-2023.