مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر
بوابة الفجر

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي   ، يحل فريق الشباب ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتفاق، اليوم الأحد، على ملعب "ستاد الأمير محمد بن فهد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، المعروف بـ "دوري روشن".

يسعى فريق الشباب إلى تحقيق الفوز والاستحواذ على النقاط الثلاث، مستفيدًا من حالته المعنوية المرتفعة في الفترة الحالية بسبب تحقيقه نتائج إيجابية متوازنة.

 ويسعى الفريق أيضًا إلى تقليص الفارق بينه وبين وصيف ترتيب الدوري "النصر"، الذي يلعب بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع اقتراب نهاية المسابقة.

من جهته، يأمل فريق الاتفاق في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه وبين جماهيره، لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يفصل بينه وبين صاحب المركز الثامن ضمك نقطتان فقط.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز كبير لفريق الشباب على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف نظيفة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة القادمة منافسة قوية بين الفريقين، حيث يتطلع الشباب إلى تكرار فوزه في المباراة الأولى، فيما يحاول الاتفاق تعويض هزيمته السابقة وتحقيق الانتصار على ملعبه.

ويأتي تشكيل الشباب المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي، كالتالي:

في حراسة المرمى: كيم جيو
الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، سانتوس، فواز الصقور
الوسط: إيفر بانيجا، كريتشوفياك، هتان باهبري، جوانكا، آرون
الهجوم: كارلوس جونيور

موعد مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي

تقام مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي، اليوم الأحد، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الطرفان على استاد الأمير محمد بن فهد، معقل ديار نادي الاتفاق ووسط جماهيره.

المباراةالبطولةالموعدالملعب
الشباب -الاتفاقدوري روشن السعودي 2023/202214 مايو 2023. استاد الأمير محمد بن فهد

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب والإتفاق| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب والإتفاق| اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتفاق بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتفاق بث مباشر هم شاشتيّ:

  • SSC1 SD
  • SSC1 HD

على أن يتولى المعلق الصوتي “محمد الخامسي” مهمة التعليق الرياضي على أحداث مباراة الشباب والاتفاق، من خلال الشاشات السابق ذكرها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتفاق بث مباشر

تردد القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتفاق بث مباشر يأتي كما يلي:

القناةقناة SSC الرياضية
التردد12418
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ3/4
الاستقطابأفقي
close
الشباب الشباب أمام الإتفاق الشباب ضد الإتفاق الشباب ضد الإتفاق مباشر الشباب لايف الشباب مباشر الشباب مباشر اليوم الشباب والاتفاق الشباب والإتفاق بث مباشر الشباب والإتفاق مباشر أهداف مباراة الشباب والإتفاق الاتفاق بث مباشر بث مباشر الشباب اليوم بث مباشر الشباب والإتفاق بث مباشر مباراة الشباب والإتفاق تشكيل مباراة الشباب أمام الإتفاق ماتش الشباب والإتفاق مباراة الشباب والاتفاق مباراة الشباب اليوم بث مباشر مباراة الشباب اليوم مباشر مباراة الشباب اليوم مباشرة مباراة الشباب اليوم مباشرة الان مباراة الشباب بث مباشر مباراة الشباب ضد الإتفاق مباراة الشباب مباشر مباراة الشباب والإتفاق بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والإتفاق بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب الان مشاهدة مباراة الشباب اليوم مباشر مشاهدة مباراة الشباب بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب مباشر الان مشادة مباراة الشباب والإتفاق مواجهات الشباب والإتفاق موعد مباراة الشباب والإتفاق نتيجة مباراة الشباب والإتفاقام
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الآن مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون يلا شوت بث مباشر yalla shoot الشوط الثاني يلا كورة مباراة آرسنال بث مباشر دون تقطيع

نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

عاجل| أسعار بيع الذهب للأفراد ستتم وفقًا للصاغة وليس البورصة

مجزرة القطبين.. رحيل تسعة نجوم عن الأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي

البورصة المصرية تدشن خدمة إعلان سعر الذهب على شاشات التداول (تفاصيل)

بشرى سارة للأهلي.. ثنائي صن داونز يغيب عن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تخطي الوداد

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي