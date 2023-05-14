مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي ، يحل فريق الشباب ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتفاق، اليوم الأحد، على ملعب "ستاد الأمير محمد بن فهد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، المعروف بـ "دوري روشن".

يسعى فريق الشباب إلى تحقيق الفوز والاستحواذ على النقاط الثلاث، مستفيدًا من حالته المعنوية المرتفعة في الفترة الحالية بسبب تحقيقه نتائج إيجابية متوازنة.

ويسعى الفريق أيضًا إلى تقليص الفارق بينه وبين وصيف ترتيب الدوري "النصر"، الذي يلعب بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع اقتراب نهاية المسابقة.

من جهته، يأمل فريق الاتفاق في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه وبين جماهيره، لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يفصل بينه وبين صاحب المركز الثامن ضمك نقطتان فقط.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز كبير لفريق الشباب على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف نظيفة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة القادمة منافسة قوية بين الفريقين، حيث يتطلع الشباب إلى تكرار فوزه في المباراة الأولى، فيما يحاول الاتفاق تعويض هزيمته السابقة وتحقيق الانتصار على ملعبه.

ويأتي تشكيل الشباب المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي، كالتالي:

في حراسة المرمى: كيم جيو

الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، سانتوس، فواز الصقور

الوسط: إيفر بانيجا، كريتشوفياك، هتان باهبري، جوانكا، آرون

الهجوم: كارلوس جونيور

موعد مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي

تقام مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي، اليوم الأحد، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الطرفان على استاد الأمير محمد بن فهد، معقل ديار نادي الاتفاق ووسط جماهيره.

المباراة البطولة الموعد الملعب الشباب -الاتفاق دوري روشن السعودي 2023/2022 14 مايو 2023. استاد الأمير محمد بن فهد

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب والإتفاق| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب والإتفاق| اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتفاق بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتفاق بث مباشر هم شاشتيّ:

SSC1 SD

SSC1 HD

على أن يتولى المعلق الصوتي “محمد الخامسي” مهمة التعليق الرياضي على أحداث مباراة الشباب والاتفاق، من خلال الشاشات السابق ذكرها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتفاق بث مباشر

تردد القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتفاق بث مباشر يأتي كما يلي: