جولة مفاجئة| وزير الصحة يتفقد مستشفى دار السلام العام ويوجه بإعادة توزيع الفرق الطبية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مستشفى دار السلام العام، والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من التزام الفرق الطبية بالمستشفى.

وزير الصحة يوجه بإعادة توزيع الفرق الطبية

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإعادة توزيع الفرق الطبية (أطباء، صيادلة) من العاملين بمستشفى دار السلام العام، على عدد من المستشفيات المجاورة، نظرًا لزيادة أعدادهم عن الحاجة الفعلية للمستشفى.

تفقد عدد من أقسام المستشفى المختلفة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد عدد من أقسام المستشفى المختلفة ومن بينها غرف الملاحظة للرجال والنساء، وملاحظة الجراحة وما قبلها، فضلا عن الغرف الداخلية، حيث تبين تهالك التجهيزات وضعفها، مشددًا على سرعة التطوير، بما يضمن تقديم خدمات طبية جيدة للمرضى المترددين.

تفقد مكاتب العلاج على نفقة الدولة

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد مكاتب العلاج على نفقة الدولة والصيدلية التابعة للمستشفى لمراجعة توافر الادوية والمستلزمات اللازمة للمرضى، فضلًا عن تفقد العيادات، حيث تم رصد زيادة كبيرة في عدد الفرق الطبية من العاملين بها.

تفقد قسم الرعاية المركزة الجديد

وحرص وزير الصحة على تفقد قسم الرعاية المركزة الجديد بالمستشفى، والذي من المقرر أن يعمل بطاقة استيعابية 10 أسرة، لافتًا إلى توجيه الوزير بالإسراع من الانتهاء من الأعمال الانشائية بالقسم لسرعة البدء في العمل به.