مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023.. "المالية" أعلنت التفاصيل

الاقتصاد
صرف مرتبات - أرشيفية
صرف مرتبات - أرشيفية

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه سيتم صرف رواتب العاملين في الدولة لشهر مايو يوم الخميس القادم، وسيتم صرف رواتب شهر يونيو اعتبارًا من يوم 18 من الشهر نفسه. وسيتم صرف المستحقات المتأخرة بدءًا من يوم 7 يونيو.

من جانبه، أوضح  طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تحديد عدد من الأيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة، بما في ذلك المستحقات المتأخرة. وسيتم إتاحة المستحقات في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية. 

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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Elfagr.org

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