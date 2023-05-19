"العليمي": نشكر الإمارات والسعودية لمساعدة اليمن
أعرب رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليمني، عن شكره لدول تحالف دعم الشرعية وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لمساعدة بلاده.
وأضاف العليمي، في كلمته بالقمة العربية بجدة، إن "مليشيات الحوثي مستمرة في تهديد دول الجوار عبر المسيرات والصواريخ الباليستية".
ولفت رئيس مجلس القيادة اليمني، إلى أن مليشيا الحوثي مستمرة في منع وصول السفن للموانئ اليمنية.
وكانت القمة العربية الـ32 انطلقت بجدة وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية بحضور قادة الدول العربية، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد الذي غاب 12 عاما عن اللقاء السنوي.
كما شارك بالقمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى جدة، اليوم الجمعة، دون إعلان مسبق، لحضور لقاء يجمع كل قادة الدول العربية.
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