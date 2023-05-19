مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت

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مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت، تترقب جماهير كرة القدم العربية ولا سيما المصرية مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرض استاد القاهرة الدولي، حيث ستنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 19 مايو في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وسيتمكن عشاق الكرة العربية من متابعة المباراة مباشرة عبر بث مباشر مقدم من كورة 365، كما ستقوم قناة بي إن سبورت HD4 بنقل المباراة على الهواء مع التعليق الصوتي للمعلق حسنالعيدروس.

وتتوقع المباراة أن تكون مثيرة ومتوترة، حيث يسعى الأهلي المصري لتأكيد تفوقه في المباراة الحاسمة، بينما يحاول الترجي التونسي العودة في المباراة وتقليص الفارق الذي حققه الأهلي في مباراة الذهاب. ومن المتوقع أن يقدم الفريقان أداءً مميزًا ويبذلان كل ما في وسعهما للفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم

يشهد دوري الأبطال العربية مواجهة مثيرة بين الفريقين العملاقين في هذا الدور، وعلى الرغم من صعوبة المباراة بالنسبة للضيف الذي يتخلف في النتيجة، إلا أنه لم يتم حسم البطاقة بعد.

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وفاز الأهلي في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب حماد العقربي برادس بثلاثة أهداف نظيفة، ليحقق خطوة مهمة نحو التأهل للمباراة النهائية.

ويستعد الأهلي بتركيز تام ومعنويات مرتفعة وحذر شديد لهذه المواجهة المهمة، حيث يسعى الفريق اليوم لتعزيز تفوقه وحسم الفوز لصالحه، والتأهل إلى المباراة النهائية. بينما يمر الترجي بفترة غير مستقرة في الأونة الأخيرة، حيث يسعى الفريق التونسي للفوز والثأر من الخصم، وإظهار أداء مميز يليق به.

مباراة الأهلي والترجي بث مباشر كورة لايف 

وعلى الرغم من أن الفريق الضيف يواجه صعوبة كبيرة في الفوز، إلا أنه لم يتم حسم البطاقة بعد، ويتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوترة بين الفريقين. ويسعى الأهلي إلى الاستفادة من ميزته الأرضية والجماهيرية في الفوز، بينما يحاول الترجي تحقيق الفوز وتقليص الفارق، والتأهل إلىالمرحلة النهائية. وعلى الرغم من أن تحقيق الفوز يعتبر مهمة صعبة للفريق الضيف، إلا أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، ومن الممكن أن يفاجئ الترجي الجميع بأداء مميز وعمل ريمونتادا.

يلا شوت مباراة الأهلي والترجي بث مباشر

ويترقب محبي الكرة العربية هذه المواجهة بشغف، حيث يتمنون مشاهدة أداء مميز من الفريقين، وتحقيق الفوز لصالحهم. وسيتمكن الجميع من متابعة المباراة عبر بث مباشر وتعليق صوتي للمعلق الرياضي المختص على قناة بي إن سبورت HD4، وكذلك عبر كورة 365 الذي يقدم بث مبارع ومتابعة حية للمباراة.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم- محمود متولي- خالد عبد الفتاح- علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية- مروان عطية- أليو ديانج.

خط الهجوم: محمد شريف- بيرسي تاو- أحمد عبد القادر.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: صدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد بن علي- ياسين مرياح- محمد أمين توجاي- محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان- فوسيني كوليبالي- معتز زدام.

خط الهجوم: صابر بوجرين- أنيس البدري- محمد علي بن حمودة.

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