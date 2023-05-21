ننشر لكم في السطور التالية عبر موقع الفجر الإلكتروني رابط نتائج وزارة الدفاع 1444 والاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد بالسعودية

وحول طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في وزارة الدفاع 1444، يجب استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، للانضمام إلى الخدمات العسكرية المتاحة لدى وزارة الدفاع السعودي.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في وزارة الدفاع 1444

ننشر لكم طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في وزارة الدفاع 1444، حيث يمكنك اتباع الخطوات الآتية:

- تسجيل الدخول إلى رابط بوابة القبول الموحد الخاص بوزارة الدفاع tajnid.mid.gov.sa.

- الضغط على أيقونة نتائج القبول.

- تظهر رسالة «لقد تم ترشيحك».

- إذا ما تم رفضك سوف تظهر على الشاشة عبارة "نعتذر عن عدم قبول هذه الفترة ونتمنى لك النجاح في الفترة القادمة".

- وإذا كنت من المقبولين يجب أن تقوم بحجز موعد للمقابلة الشخصية مع تقديم المستندات المطلوبة واستكمال باقي الإجراءات.

الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع عبر أبشر

وبعد معرفة طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في وزارة الدفاع 1444، يمكنك الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع عبر أبشر من خلال الخطوات التالية:

- قم بالدخول إلى موقع “أبشر للتوظيف”.

- تسجيل بيانات الدخول الخاصة بك.

- الانتقال إلى قسم "التوظيف" في القائمة الرئيسية.

- النقر على أيقونة "الاستعلام عن نتائج القبول".

- إدخال مجموعة من البيانات للتحقق من هويتك، مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

- يعرض النظام لك نتائج القبول.