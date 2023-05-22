ننشر الاستعلام عن إجازة مرضية 1444 برقم الهوية في السعودية

حرصا من موقع الفجر الإلكتروني ننشر لكم في السطورالتالية، الاستعلام عن إجازة مرضية 1444 برقم الهوية في السعودية، وإليكم أبرزالتفاصيل والخطوات.

الاستعلام عن إجازة مرضية 1444 برقم الهوية في السعودية

- الدخول إلى حساب صحتي.

- اختيار الإجازات المرضية.

- تحديد نوع الإجازة المطلوبة سواء كانت مرضية أو رعايه طفل أو رعاية أحد من أفراد الأسرة الذين يعانون من المرض.

- الاطلاع بشكل دقيق على التفاصيل الخاصة بالإجازة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على إجازة مرضية 1444

- إحضار شهادة طبية وذلك من خلال الطبيب الذي يعالجك على أن تتضمن التشخيص ومدة العلاج.

- تقديم طلب رسمي حتى يتم الحصول على الإجازة كما يجب أن يتوفر الاسم الرسمي الخاص بالموظف والرقم الخاص به الوظيفي والتاريخ الذي يتم بدء الإجازة وتاريخ العودة.

- صورة من بطاقة الهوية.

- شهادة خاصة بالعمل ويمكن الحصول عليها من جهة العمل التي تعمل بها.

- إذن رسمي من أصحاب العمل للحصول على إجازة مرضية.

‫طريقة التقديم على إجازة مرضية 1444‬

- ‫الدخول إلى موقع صحة الإلكتروني.‬

- ‫الضغط على أيقونة (تسجيل الدخول) من أعلى واجهة المنصة.‬

- ‫ تدوين اسم المستخدم أو رقم الهوية.‬

- ‫إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب المستفيد.‬

- ‫النقر على أيقونة (تسجيل الدخول).‬

- ‫النقر على استشارات الحصول على إجازة مرضية.‬

- ‫ إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمستفيد.‬

- ‫إضافة بيانات الإجازة المرضية تبعًا لتوصية الطبيب المعالج.‬

- ‫النقر على أيقونة (إرسال).‬

- ‫تقديم الطلب للمراجعة.‬

- ‫تصلك رسالة نصية إلى المريض بإتاحة طباعة طلب الإجازة المرضية الخاصة به.