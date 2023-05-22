مختل عقليا يشعل النيران في شقة بالمنصورة ويلوذ بالفرار

اندلع اليوم الاثنين، حريق هائل بإحدي الشقق السكنية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.



تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من قسم اول المنصورة باندلاع حريق باحدي الشقق السكنية بشارع الغريب نطاق القسم.

علي الفور انتقل رجال المباحث الجنائية والاطفاء والاسعاف إلى مكان البلاغ وتبين اندلاع حريق بالعقار رقم 132 بشارع الغريب بالشقة السكنية بالطابق الخامس وتبين إنه ا خالية من السكان.

وأفاد شهود العيان ان مختل عقلي يقيم بالشقة يقوم بجمع الكراتين وأوراق وبلاستيك قام بإشعال النيران ثم فر هاربا.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.