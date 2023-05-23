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وزير التموين يحذر الدول من استخدام الغذاء كسلاح سياسي وقت الأزمات

الاقتصاد
بوابة الفجر


شدّد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصليحي، اليوم الاثنين، على ضرورة ألا يستخدم الغذاء كسلاح سياسي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جاءت تصريحات المصليحي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للتحالف العالمي لأسواق المزارعين في روما، برعاية كولديريتي وشركائها الدوليين، حيث قال "يعتبر استخدام الغذاء كسلاح في أي نوع من الأزمات أو النزاعات السياسية جريمة ضد الإنسانية".

وقالت "نعاني، المستهلكون، المنتجون، ولهذه الأسباب يجب علينا إعادة صياغة قواعد توزيع المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم والعمل معًا لمراجعة القوانين".

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