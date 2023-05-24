“نتيجتك نت”.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد برقم الجلوس والاسم portsaid.gov.eg عبر موقع التربية والتعليم، تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد عمليات البحث على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد عن إعتمادها رسميًا مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات، ويسعى العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى الحصول على النتيجة بأسرع وقت ممكن. ولذلك، يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد بكل سهولة ويسر عبر موقع "الفجر" الإخباري، حيث يمكنك معرفة النتيجة بسهولة عن طريق إدخال اسمك ورقم جلوسك في الرابط المخصص الذي تم إعداده من قبل مديرية التربية والتعليم، كما يمكن الحصول على المزيد من المعلومات والإجابة على أي استفسارات من خلال زيارة مواقع الإدارات التعليمية المعنية في بورسعيد، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية، ونشكر الإدارات التعليمية في بورسعيد على جهودهم في توفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب وتحقيق النجاح والتفوق،ونتمنى للجميع حظًاموفقًا في حياتهم الدراسية والمهنية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، في منشور لها منذ قليل، عن أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سوف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء، في مكتبه بالديوان العام بعد عرض النتيجة النهائية عليه من وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالمحافظة، كما أشارت الصفحة إلى أن محافظ بورسعيد سوف يقوم بتكريم العشرة الأوائل من طلاب الشهادة الإعدادية مساء اليوم، تقديرًا لتفوقهم العلمي خلال مرحلة إتمام التعليم الأساسي، تم الإعلان على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد منذ قليل، بأن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سوف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء، في مكتبه بالديوان العام، بعد عرض النتيجة النهائية عليه من وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالمحافظة، كما أضافت الصفحة أن محافظ بورسعيد سوف يقوم بتكريم العشرة الأوائل من طلاب الشهادة الإعدادية مساء اليوم تقديرًا لتفوقهم العلمي خلال مرحلة إتمام التعليم الأساسي.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد

ونقدم لكم متابعينًا الأعزاء في محافظة بورسعيد خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد من خلال الدخول علي الرابط التالي وتنفيذ الخطوات المطلوبة لمعرفة النتيجة بكل سهولة ويسر.

ونتابع معكم لحظة بلحظة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بالبوابة الإلكترونية لمعرفة النتيجة التي يترقبها ألاف الطلاب في المرحلة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد برقم الجلوس

تقدم نحو 13795 طالبًا وطالبة، موزعين على 68 لجنة امتحانات، لاجتياز امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد، وفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم، ويتوزع هؤلاء الطلاب على التعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، وتم تنفيذ الامتحانات بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد في تمام الساعة التاسعة مساءًا، بعد أن يتم عرض النتيجة النهائية على وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالمحافظة، وبعد إعتمادها من قبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان في مكتبه بالديوان العام، يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة التعليمية في محافظة بورسعيد لتوفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب وتحقيق النجاح والتفوق، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية والمهنية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2023

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قبل قليل، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمرحلة إتمام التعليم الأساسي بنسبة نجاح 84.3%، وبهذا الإعلان، يتلقى الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد النتائج التي انتظروها بفارغ الصبر، ويمكن للجميع الآن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في محافظة بورسعيد، من خلال زيارة الرابط الرسمي المخصص لذلك، الذي تم إعداده من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ويمكن الوصول إلى الرابط النتيجة الخاص بمحافظة بورسعيد الحصول على النتيجة إدخال رقم الجلوس أو الاسم، وبعد ذلك يتم عرض النتيجة بشكل فوري،ونتمنى لجميع الطلاب الذين نجحوا في الشهادة الإعدادية التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية، ونشكر الإدارة التعليمية في بورسعيد على جهودهم الكبيرة في توفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب وتحقيق النجاح والتفوق.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد

ويقدم “الفجر” لمتابعيه في محافظة بورسعيد خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد، كالتالي: