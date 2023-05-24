"الداخلية" تعلن القبض على هارب من 46 حكما قضائيًا

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، متضمنًا تضرر صاحب الحساب من قيامه بشراء سيارات من (مالك إحدى الشركات) بتوكيل رسمي، وعدم تمكنه من إنهاء الإجراءات القانونية، بدعوى أن مالك الشركة “الموكل” هارب من عدة أحكام قضائية صادرة ضده.

وقالت الداخلية في بيان مساء الثلاثاء إنه "بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن (مالك الشركة المذكور- مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) صادر ضده 46 حكما قضائيًا بتهم شيك- تبديد".

كما أشارت المعلومات إلى أنه دائم التنقل والإقامة بأماكن مختلفة خشية ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده.

بتكثيف التحريات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مكان المذكور بنطاق محافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه بمحل اختبائه، واتخذت الإجراءات القانونية.