"الداخلية" تعلن القبض على هارب من 46 حكما قضائيًا

حوادث
عناصر الأمن - أرشيفية
عناصر الأمن - أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، متضمنًا تضرر صاحب الحساب من قيامه بشراء سيارات من (مالك إحدى الشركات) بتوكيل رسمي، وعدم تمكنه من إنهاء الإجراءات القانونية، بدعوى أن مالك الشركة “الموكل” هارب من عدة أحكام قضائية صادرة ضده.

وقالت الداخلية في بيان مساء الثلاثاء إنه "بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن (مالك الشركة المذكور- مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) صادر ضده 46 حكما قضائيًا بتهم شيك- تبديد".

كما أشارت المعلومات إلى أنه دائم التنقل والإقامة بأماكن مختلفة خشية ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده.

بتكثيف التحريات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مكان المذكور بنطاق محافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه بمحل اختبائه، واتخذت الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية أخبار مصر اخبار الحوادث الشرطة
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

بعد يوسف أسامة نبيه.. بيراميدز يحصل على توقيع "دينامو الزمالك" وسط صدمة جماهير القلعة البيضاء

أهداف مباراة الأهلي اليوم

عاجل.. الزمالك يقرر رحيل نجم الفريق بشكل مفاجئ

بث مباشر.. الآن مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي يلا شوت اليوم الثلاثاء 23-05-2023 فى الدوري المصري

مباريات النصر المتبقية في دوري روشن السعودي للمحترفين

نتيجة ثالثة إعدادي الترم الثاني.. رابط مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية الآن الصف الثالث الاعدادي 2023 حسب اسم الطالب أو رقم الجلوس

عاجل.. التظلمات تنظر طعن "كهربا" على عقوبة لجنة الانضباط في هذا التوقيت

عاجل.. محمود الخطيب يوافق على فسخ عقد نجم الأهلي