برنامج مهني لتطوير صناعة النشر في معرض أبوظبي للكتاب بمشاركة أسامة إمام

يشارك الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، في تدريس البرنامج المهني الذي أعلن عنه معرض أبوظبي للكتاب 2023، ليقدم خبرته العلمية للمهتمين والراغبين في احتراف صناعة المحتوى والنشر.

أعلنت مبادرة "أضواء على حقوق النشر"، التابعة لمعرض أبوظبي للكتاب 2023، عن إطلاق برنامج مهني متخصص يهدف إلى تعزيز وتطوير صناعة النشر وتقديم الدعم اللازم للمهتمين بها. يعتبر هذا البرنامج المهني جزءًا أساسيًا من مهمة المبادرة في تعزيز قطاع النشر وتمكين الناشرين والمؤلفين.

تقدم المبادرة من خلال البرنامج مجموعة شاملة من الفعاليات والفرص التعليمية والتواصل الاحترافي في مجال صناعة النشر. ويتضمن البرنامج تطوير المهارات وتحديث المعرفة بأحدث الممارسات والاتجاهات في الصناعة. مثل كيف تحرر نصا أدبيا، وأهمية الصوت في صناعة المحتوى، وكيف تنشر عملا مترجما، وكيف تكتب قصة للأطفال، وكيف تصنع خطة تسويقية ناجحة، وكيف تصل للاحتراف في النشر.

ومن المتوقع أن يشهد معرض أبوظبي للكتاب 2023 مشاركة عدد كبير من الناشرين والمؤلفين والمهتمين بصناعة النشر. ومع إطلاق البرنامج المهني من مبادرة "أضواء على حقوق النشر"، يتوقع أن يلقى استحسانًا كبيرًا ويسهم في تعزيز جودة النشر وتطوير المهارات والمعرفة لدى الفرق العاملة في هذا المجال.

وللمزيد من المعلومات حول البرنامج المهني ومبادرة "أضواء على حقوق النشر" في معرض أبوظبي للكتاب 2023، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمعرض أو التواصل مع فريق المبادرة.