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الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي يوم الأحد توزيع المساعدات المالية المقدمة ضمن برنامج "معاش تكافل وكرامة" لشهر مايو الجاري. وتشمل المساعدات الأسر الرئيسية المحتاجة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تم إطلاق رابط خاص يحتوي على بوابة للاستعلام والشكاوى للمستفيدين من البرنامج لشهر مايو 2023، والذي حظي باستخدام واسع من المستفيدين خلال الأيام الماضية.

قيمة معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023

سجّلت معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 قيمًا محسّنة للأسر المستفيدة، حيث بلغت 625 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه التي تم صرفها في مارس الماضي. بالمثل، سُجِّلَت المعاشات للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة 562.5 جنيه بدلًا من 450 جنيهًا في شهر مارس، أما بالنسبة للأيتام، فتمت زيادة المعاشات إلى 437.5 جنيهًا مقابل 350 جنيهًا في شهر مارس 2023.

يتم صرف معاشات برنامج "التكافل والكرامة" في اليوم الخامس عشر من كل شهر، وتستفيد منها نحو 5.2 مليون أسرة، وقد تم زيادة عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

  1. بداية، يُمكن الوصول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 عن طريق زيارة الرابط tk.moss.gov.eg.
  2. بعد ذلك، يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن تكافل وكرامة.
  3. يجب تسجيل الرقم القومي الذي يتألف من 14 رقمًا للشخص المتقدم للاستعلام.
  4. ثم، يتم اختيار نوع الخدمة التي يرغب في الاستعلام عنها من خلال الضغط على الأيقونة المناسبة لها.
  5. في حال رغبته في تقديم شكوى، يمكنه الضغط على أيقونة تسجيل الشكوى وتعبئة النص المطلوب للشكوى في الحقل المخصص لذلك.
  6. ثم يتم النقر على زر التسجيل.
أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2023 معاش تكافل وكرامة
Elfagr.org
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