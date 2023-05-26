رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي يوم الأحد توزيع المساعدات المالية المقدمة ضمن برنامج "معاش تكافل وكرامة" لشهر مايو الجاري. وتشمل المساعدات الأسر الرئيسية المحتاجة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تم إطلاق رابط خاص يحتوي على بوابة للاستعلام والشكاوى للمستفيدين من البرنامج لشهر مايو 2023، والذي حظي باستخدام واسع من المستفيدين خلال الأيام الماضية.

قيمة معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023

سجّلت معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 قيمًا محسّنة للأسر المستفيدة، حيث بلغت 625 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه التي تم صرفها في مارس الماضي. بالمثل، سُجِّلَت المعاشات للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة 562.5 جنيه بدلًا من 450 جنيهًا في شهر مارس، أما بالنسبة للأيتام، فتمت زيادة المعاشات إلى 437.5 جنيهًا مقابل 350 جنيهًا في شهر مارس 2023.

يتم صرف معاشات برنامج "التكافل والكرامة" في اليوم الخامس عشر من كل شهر، وتستفيد منها نحو 5.2 مليون أسرة، وقد تم زيادة عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة